Oscar 2023: Lady Gaga ou Rihanna, quem se apresentou melhor?

Rihanna e Lady Gaga foram ambos nomeados para Melhor Canção Original no 95º Prêmio da Academia que foram celebradas neste domingo. Imediatamente após suas apresentações, as pessoas começaram a comparar suas performances.

Lady Gaga realizado Segure minha mão de Tom Cruise’s Top Gun: Maverick enquanto Rihanna realizado Levante-me de Black Panther: Wakanda Forever.

Lady Gaga não foi confirmada para se apresentar por causa de seu papel de Harley Quinn

Inicialmente, Lady Gaga estava em dúvida sobre poder se apresentar devido a seus compromissos anteriores, especificamente por fazer parte do elenco de Coringa: Loucura Dois. Gaga assumiu o papel de Harley Quinn ao lado Joaquin Phoenix e eles foram vistos no set do filme no sábado.

Glen Weiss mencionou anteriormente que “Convidamos todos os cinco indicados. Temos um ótimo relacionamento com Lady Gaga e seu acampamento. Ela está no meio da filmagem de um filme agora”.

Durante Lady Gaga performance, ela mencionou que criou a música em seu estúdio no porão enquanto usava um jeans todo preto e uma camiseta e teve uma ótima performance.

A performance de Rihanna foi aplaudida de pé

Rihanna foi até o tapete champanheanteriormente o Tapete vermelhotambém toda de preto, mostrando sua linda barriguinha antes da apresentação.

Então chegou a hora de Rihanna para cantar a grande canção ‘Lift Me Up’ que foi dedicada a todos os que participaram do filme e, mais importante, uma homenagem a Chadwick Boseman.

Após a apresentação de Rihanna, ela foi aplaudida de pé por todo o teatro, incluindo o pai de seu primeiro filho. A$AP Rocky.

As pessoas acreditam que ambas as apresentações foram muito boas, mas uma ovação de pé dá a resposta para a questão de quem teve melhor desempenho.

Por fim, o Oscar foi dado a MM Keeravani e Chandrabose para a música Natuu Natuu no RRR filme indiano.