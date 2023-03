Oscar 2023: Quais celebridades estão proibidas de participar da glamorosa cerimônia?

Gpreparem-se para um dos maiores eventos de Hollywood, o 95º Prêmio da Academia, que vai ao ar neste domingo, 12 de março. Esses anos Oscar reunirá as maiores estrelas da indústria do entretenimento sob o teto do Teatro Dolbyque é palco da cerimônia desde 2002. No entanto, receber um convite para o evento não é uma garantia para todas as celebridades de Hollywood.

No passado, alguns grandes nomes foram proibidos de comparecer ao Oscar. Will Smith é o mais recente. O Homens de Preto ator esbofeteou comediante Chris Rock ao vivo durante o Oscar depois que Chris fez algumas piadas sobre a esposa de Will, Jada Pinkett Smith.

Will Smith e Chris Rock em momento quente no OscarPA

O Oscar prontamente anunciou que Will não tinha permissão para comparecer a nenhum evento organizado pelo Academia de Artes e Ciências Cinematográficas pelos próximos dez anos.

Quem mais foi proibido de comparecer ao Oscar e por quê?

Richard Gereque estrelou alguns dos filmes mais amados de todos os tempos, como Mulher bonita e Um oficial e um cavalheirofoi banido por incríveis 20 anos.

Em 1993, Richard denunciou a chinês governo durante sua aparição no palco do Oscar, onde ele deveria apresentar apenas o Oscar de Direção da arte.

O ator expressou sua frustração com o conflito em curso da China com Tibete e sugeriu que a China retirasse suas tropas e permitisse que o Tibete fosse independente. A Academia considerou essa declaração muito controversa e proibiu Richard de comparecer ao Oscar por duas décadas.

Carmine Caridi, estrela de O Poderoso Chefão Parte II, tornou-se a primeira pessoa a ser totalmente expulsa da Academia. Em 2004, ele foi pego produzindo cópias de pré-visualizações de filmes indicados. O FBI investigou o ator após cópias de Alguém Tem que Ceder, O último Samurai, Mystic River, Big Fish e Master and Commander: The Far Side of the World foram encontrados para ter sido rastreado até ele.

A Academia também baniu algumas celebridades por motivos mais sérios: Bill Cosby foi banido após acusações de agressão sexual, enquanto o diretor Roman Polanski foi expulso da Academia em 2018, mais de 40 anos depois de ser acusado de estuprar uma menina de 13 anos.

Harvey Weinstein foi banido permanentemente em 2017 depois de ser acusado e acusado de inúmeros casos de agressão sexual.