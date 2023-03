Oscar 2023: Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo e todos os prêmios, lista completa de vencedores

O Oscar 2023 marcou o 95ª edição do Oscar que fez história com Everything Everywhere All at Once tornando-se o filme mais premiado, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Atriz, Melhor Edição, Melhor Roteiro Original, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Ator Coadjuvante.

Durante o evento, houve um segundo candidato a mais prêmios que foi o filme alemão ‘Nada de Novo na Frente Ocidental’ que levou para casa 5 estátuas.

Um show de premiação da Academia que quebrou recordes

Também houve alguns recordes quebrados durante a premiação, a primeira vez que dois atores asiáticos venceram consecutivamente pelo mesmo filme, junto com Guillermo DelToro que agora tem três Oscars e é a primeira vez que um vencedor tem a estatueta de Melhor Diretor, Melhor Animação e Melhor Filme

Rihanna e Lady Gaga apresentaram suas músicas no Oscar

Lady Gaga cantou Hold My Hand de Tom Cruise Top Gun: Maverick enquanto Rihanna tocava Lift Me Up de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, no entanto, o Oscar não foi para nenhum dos dois, mas sim para a música apresentada no RRR Filme indiano realizado por MM Keeravani e Chandrabose.

Melhor Imagem:

1. Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo VENCEDOR

2. As Banshees de Inisherin

3. Os Fabelmans

4. Tr

5. Top Gun: Maverick

6. Avatar: O Caminho da Água

7. Elvis

8. Tudo tranquilo na Frente Ocidental

9. Mulheres conversando

10. Triângulo da Tristeza

Melhor atriz:

1. Ana de Armas, “Loira”

2. Cate Blanchett, “Tr”

3. Andrea Riseborough, “Para Leslie”

4. Michelle Williams, “Os Fabelmans”

5. Michelle Yeoh, “Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo” VENCEDOR

Melhor ator:

1. Brendan Fraser, VENCEDOR de “A Baleia”

2. Colin Farrell, “Os Banshees de Inisherin”

3. Austin Butler, “Elvis”

4. Bill Nighy, “Viver”

5. Paul Mescal, “Aftersun”

Melhor Diretor:

1. Martin McDonagh, “Os Banshees de Inisherin”

2. Daniel Kwan e Daniel Scheinert, “Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo” VENCEDOR

3. Steven Spielberg, “Os Fabelmans”

4. Todd Field, “Tr”

5. Ruben Ostlund, “Triângulo da Tristeza”

Melhor atriz coadjuvante:

1. Angela Bassett, “Pantera Negra: Wakanda para sempre”

2. Hong Chau “A Baleia”

3. Kerry Condon, “The Banshees of Inisherin”

4. Jamie Lee Curtis, “”Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo” VENCEDOR

5. Stephanie Hsu, “Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo”

Melhor Ator Coadjuvante:

1. Brian Tyree Henry, “Causa”

2. Judd Hirsch, “Os Fabelmans”

3. Brendan Gleeson, “Banshees on Inisherin”

4. Barry Keoghan, “Os Banshees de Inisherin”

5. Ke Huy Quan, “Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo” VENCEDOR

Melhor Filme Internacional:

1. VENCEDOR “Tudo Quieto na Frente Ocidental” (Alemanha)

2. “Argentina, 1985” (Argentina)

3. “Close” (Bélgica)

4. “EO” (Polônia)

5. “The Quiet Girl” (Irlanda)

Melhor Roteiro Original:

1. Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo VENCEDOR

2. As Banshees de Inisherin

3. Os Fabelmans

4. Tr

5. Triângulo da Tristeza

Melhor Trilha Sonora Original:

1. Volker Bertelmann, VENCEDOR de “Tudo Quieto na Frente Ocidental”

2. Justin Hurwitz, “Babilônia”

3. Carter Burwell, “Os Banshees de Inisherin”

4. Son Lux, “Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo”

5. John Williams, “The Fabelmans”.

Melhores efeitos visuais

1. “Avatar: O Caminho da Água” VENCEDOR

2. “Top Gun: Maverick”

3. “O Batman”

4. “Pantera Negra: Wakanda para sempre”

5. “Tudo tranquilo na Frente Ocidental”

Melhor Filme de Animação

1. VENCEDOR “Pinóquio de Guillermo del Toro”

2. “Marcel the Shell com sapatos”

3. “Gato de Botas: O Último Desejo”

4. “A Besta do Mar”

5. “Ficando Vermelho”

Melhor Música (partitura original)

1. Volker Bertelmann, VENCEDOR de “Tudo Quieto na Frente Ocidental”

2. Justin Hurwitz, “Babilônia”

3. Carter Burwell, “Os Banshees de Inisherin”

4. Son Lux, “Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo”

5. John Williams, “Os Fabelmans”

Melhor Canção Original

1. “Applause”, de “Tell It Like a Woman”

2. “Hold My Hand”, de “Top Gun: Maverick”

3. “Lift Me Up” de “Black Panther: Wakanda Forever”

4. “Naatu Naatu” de “RRR” VENCEDOR

5. “This Is a Life” de “Everything Everywhere All at Once”

Melhor Documentário

1. “Tudo o que respira”

2. “Toda a beleza e o derramamento de sangue”

3. “Fogo do Amor”

4. “Uma casa feita de farpas”

5. VENCEDOR “Navalny”

Roteiro Original

1. “Os Banshees de Inisherin”

2. VENCEDOR “Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo”

3. “Os Fabelmans”

4. “Tr”

5. “Triângulo da Tristeza”

Melhor Roteiro Adaptado

1. Tudo tranquilo na Frente Ocidental

2. Cebola de vidro: um mistério de Knives Out

3. Viver

4. Top Gun: Maverick

5. Mulheres falando VENCEDOR

Cinematografia

1. James Friend, VENCEDOR de “Tudo Quieto na Frente Ocidental”

2. Darius Khondj, “Bardo, Falsa Crônica de um Punhado de Verdades”

3. Mandy Walker, “Elvis”

4. Roger Deakins, “Império de Luz”

5. “Florian Hoffmeister, “Tr”

Melhor Figurino

1. Babilônia

2. Pantera Negra: Wakanda Forever VENCEDOR

3. Elvis

4. Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo

5. Sra. Harris vai para Paris

Melhor Curta de Animação

1. VENCEDOR “O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo”

2. “O Marinheiro Voador”

3. “Comerciantes de Gelo”

4. “Meu ano de paus”

5. “Um avestruz me disse que o mundo é falso e acho que acredito”

Melhor Curta de Ação ao Vivo

1. VENCEDOR “Um ​​adeus irlandês”

2. “Ivalu”

3. “Os Alunos”

4. “Passeio Noturno”

5. “A Mala Vermelha”

Melhor Edição de Filme

1. As Banshees de Inisherin

2. Elvis

3. Tudo em todos os lugares ao mesmo tempo VENCEDOR

4. Tr

5. Top Gun: Maverick

Melhor Som

1. Tudo tranquilo na Frente Ocidental

2. Avatar: O Caminho da Água

3. O Batman

4. Elvis

5. Top Gun: Maverick VENCEDOR

Melhor Desenho de Produção

1. Nada de Novo na Frente Ocidental VENCEDOR

2. Avatar: O Caminho da Água

3. Babilônia

4. Elvis

5. Os Fabelmans

Melhor Maquilhagem e Penteado

1. Tudo tranquilo na Frente Ocidental

2. O Batman

3. Pantera Negra: Wakanda para sempre

4. Elvis

5. A Baleia VENCEDOR