Oscar 2023 vai quebrar uma tradição de décadas sem tapete vermelho, mas com uma cor diferente, e esse é o motivo

Tele Prêmios da Academiatambém conhecido como o Oscar, é um evento de prestígio celebrado há mais de seis décadas. Uma das características mais reconhecidas do evento é o tapete vermelho, que se tornou um símbolo icônico de glamour e estilo. Porém, em 2023, o tapete será diferente. Em vez do vermelho tradicional, será cor de champanhe.

Essa mudança causou grande alvoroço entre os fãs do evento, muitos dos quais estão se perguntando por que a cor foi alterada. O lançamento oficial do novo tapete aconteceu no início desta semana, com o apresentador Jimmy Kimmel em atendimento.

A revelação da cor chocou muitos que estavam lá, e a especulação sobre o motivo da mudança tem sido desenfreada desde então.

Segundo a People, o motivo da mudança é simples: a Academia está tentando algo novo. “As pessoas têm perguntado: ‘Haverá algum problema este ano? Haverá alguma violência este ano?’ E certamente esperamos que não”, Jimmy compartilhou durante um clipe do lançamento da AP. “Mas se houver, acho que a decisão de usar um tapete champanhe em vez de um tapete vermelho mostra como estamos confiantes de que nenhum sangue será derramado.”

A Academia quer sair da negatividade do ano passado

Nos últimos anos, o Oscar foi marcado por controvérsias e manchetes negativas, incluindo o movimento #OscarsSoWhite e o escândalo envolvendo o anúncio errado de Melhor Filme em 2017.

Ao mudar a cor do tapete, A Academia pode estar sinalizando um desejo de se afastar dessa negatividade e começar de novo.

Colaboradora da Vogue Lisa Love falei com Pessoas sobre a mudança: “Alguém sempre encontra uma maneira de encontrar algo errado com alguma coisa”, acrescentou ela sobre aqueles que já estão chateados com a mudança. “Isso é apenas uma leveza e espero que as pessoas gostem. Isso não significa que sempre será um tapete cor de champanhe.”

O Oscar 2023 acontecerá no domingo, 12 de março, e será transmitido pela ABC no Dolby Theatre às 20h