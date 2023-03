Oscar e Framboesa de Ouro, duas faces da mesma moeda: ‘Blonde’ e ‘Elvis’ deste ano merecem o pior e o melhor

Tele Oscar e a Framboesas são pólos opostos em termos de prêmios no mundo do cinema. O primeiro reconhece o melhor trabalho realizado em filmes ao longo do ano, principalmente no cinema americano, enquanto o segundo premia justamente o contrário: o pior que se viu na tela.

Ao longo da história de ambos os prêmios, houve filmes que estão entre os indicados no mesmo ano. E esse ano não é uma exceção. O Framboesas foram premiados por 46 anos um dia antes do Oscar cerimônia, e em raras ocasiões o vencedor foi buscar seu prêmio.

O vencedor deste ano do Razzie de pior filme de 2022 foi Loiroo Netflix produção sobre os últimos anos de Marilyn Monroea vida dirigida por André Dominick e estrelado por uma atriz nascida em Cuba Ana de Armas. Na verdade, Loiro ganhou oito Razzies, mas o curioso é que no Oscar, tem indicação em uma das categorias mais importantes: Melhor atriz.

Desde seu lançamento, a crítica apontou Loira como um dos piores filmes do ano, mas quase unanimemente aplaudiu e reconheceu o trabalho de de armasque consegue se transformar em Monroe tão espetacularmente que ela é uma das cinco indicadas que concorrem neste domingo à cobiçada estatueta de ouro.

Elvis, mais um caso que junta o melhor e o pior

O outro filme que causou alvoroço neste ano por concorrer aos dois prêmios é elvis, Baz Luhrmannfilme sobre a vida do Rei do Rock, que está concorrendo a oito Prêmios da Academia no domingo.

Mas ter oito indicações ao Oscar não o isenta de ter um ponto fraco, que neste caso foi o que acabou sendo indicado, e vencedor, Tom Hanks‘ retrato de Coronel Tom Parker, Elvis Presleyo controverso gerente de, que foi acusado de levá-lo à ruína. Hanks recebeu a não tão honrosa distinção no Framboesas de pior ator coadjuvante do ano.

Aqui estão as indicações (e prêmios) que Loira e Elvis teve para ambos os prêmios:

‘ELVIS’

Prêmios da Academia

melhor foto

Melhor Ator (Austin Butler)

Melhor Desenho de Produção

Melhor Fotografia

Melhor Figurino

Melhor Edição de Filme

Melhor Maquilhagem e Penteado

Melhor Som

Prêmio Framboesa de Ouro (também conhecido como Razzies)

Tom Hanks e seu rosto carregado de látex (e aquele sotaque ridículo) – VENCEDOR

Tom Hanks como Coronel Tom Parker – VENCEDOR

‘LOIRO’

Prêmios da Academia

Best Actress (Ana de Armas)

Prêmio Framboesa de Ouro (também conhecido como Razzies)