Oscar Pistorius negou liberdade condicional e não cumpriu pena suficiente

FO ex-corredor olímpico Oscar Pistorius teve a liberdade condicional negada na sexta-feira e terá que permanecer na prisão por pelo menos mais um ano e quatro meses depois que foi decidido que ele não cumpriu o “período mínimo de detenção” exigido para ser libertado após sua condenação por assassinato em 2013 da namorada Reeva Steenkamp.

O conselho de liberdade condicional que ouviu o pedido de Pistorius decidiu que ele poderia se inscrever novamente em agosto de 2024, disse o Departamento de Correções da África do Sul em um comunicado. O conselho citou um novo esclarecimento sobre a sentença de Pistorius que foi emitido pela Suprema Corte de Apelação da África do Sul três dias atrás, de acordo com o comunicado.

O resultado foi uma surpresa, mas houve disputas legais sobre quando Pistorius deveria ser elegível para liberdade condicional por causa da série de apelações em seu caso. Ele foi inicialmente condenado por homicídio culposo, uma acusação comparável a homicídio culposo, em 2014, mas o caso passou por uma série de apelações antes de Pistorius ser finalmente condenado a 13 anos e cinco meses de prisão por assassinato em 2017.

Infratores graves devem cumprir pelo menos metade da sentença para serem elegíveis para liberdade condicional na África do Sul e os advogados de Pistorius foram ao tribunal para argumentar que ele agora era elegível porque cumpriu a pena exigida na prisão desde o final de 2014 após seu homicídio culposo. convicção.

June Steenkamp, ​​mãe de Reeva Steenkamp, ​​compareceu à audiência de Pistorius na sexta-feira para se opor à sua liberdade condicional. Os pais de Reeva Steenkamp disseram que ainda não acreditam no relato de Pistorius sobre o assassinato de sua filha.

Pistorius sempre afirmou que matou Steenkamp na madrugada do Dia dos Namorados de 2013, depois de confundi-la com um intruso perigoso em sua casa. Os Steenkamps disseram que acham que ele a matou intencionalmente após uma discussão tarde da noite e querem que ele permaneça na prisão.