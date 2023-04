ÓTIMA dica para saque do ABONO SALARIAL pelo Caixa Tem

As dúvidas sobre como sacar o abono salarial PIS/PASEP pelo Caixa Tem continuam em alta na Internet. Isso se dá especialmente com a liberação do cronograma de pagamentos do benefício repassado pelo Governo referente ao ano de 2021. Abono salarial é o benefício concedido a trabalhadores com carteira assinada – ou servidores públicos –, que cumpram com os requisitos estipulados na Lei.

A Caixa Econômica Federal se responsabiliza por operacionalizar pagamentos do PIS, que é como o abono é chamado para os trabalhadores que atuam registrados na CLT por empresas privadas. Com isso, o banco público definiu o Caixa Tem como forma de repasse dos valores para aqueles trabalhadores que não possuem conta-corrente ou poupança aberta na CEF.

Aprenda como sacar o abono salarial pelo Caixa Tem

Por se tratar de uma nova forma de saque, já que antigamente o PIS era sacado utilizando Cartão Cidadão, realizar uma retirada sem cartão com o Caixa Tem ainda deixa uma parcela de trabalhadores com dúvidas.

Mas, não se preocupe, pois com o tutorial abaixo conseguirá sacar sem maiores problemas:

Acesse a sua conta do Caixa Tem . Caso seja um dos beneficiados com o abono, a própria Caixa abre automaticamente uma conta em nome do trabalhador. Basta, portanto, realizar um cadastro para acessar o app;

. Caso seja um dos beneficiados com o abono, a própria Caixa abre automaticamente uma conta em nome do trabalhador. Basta, portanto, realizar um cadastro para acessar o app; Com o acesso feito, procure pela opção “Saque sem Cartão”, na página principal do aplicativo;

Nessa página, aparecerá um código de seis dígitos que servirá para sacar a quantia que desejar da poupança digital da Caixa.

Com o código em mãos, é possível sacar o dinheiro:

Em uma lotérica, informando o código e seu documento de identificação, solicitando o saque total do Abono;

Em um caixa eletrônico da CEF, realizando o procedimento de saque digital sem cartão.

Quem pode receber PIS?

Como o calendário que se iniciou recentemente foi referente ao ano de 2021, recebem o benefício aqueles que:

Trabalharam pelo menos 30 dias com carteira assinada durante o exercício do ano de 2021;

Receberam até dois salários mínimos com valor médio da remuneração mensal durante o período citado;

com valor médio da remuneração mensal durante o período citado; Já estavam inscritos no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Tiveram o devido registro na RAIS/e-Social feito pelo empregador.

Cumprindo todos esses critérios, o trabalhador tem direito a receber o PIS/PASEP em 2023 pelos serviços prestados em 2021. Vale destacar ainda que os valores que os cidadãos receberão pelo ano de 2022 ainda não têm data para o repasse ofertado pelo Governo.

Calendário do PIS 2023

Janeiro – Pagamento em 15 de fevereiro;

Fevereiro – Pagamento em 15 de fevereiro;

Março – Pagamento em 15 de março;

Abril – Pagamento em 15 de março;

Maio – Pagamento em 17 de abril;

Junho – Pagamento em 17 de abril;

Julho – Pagamento em 15 de maio;

Agosto – Pagamento em 15 de maio;

Setembro – Pagamento em 15 de junho;

Outubro – Pagamento em 15 de junho;

Novembro – Pagamento em 17 de julho;

Dezembro – Pagamento em 17 de julho.



Calendário do Pasep 2023

0 – Pagamento em 15 de fevereiro;

1 – Pagamento em 15 de março;

2 – Pagamento em 17 de abril;

3 – Pagamento em 17 de abril;

4 – Pagamento em 15 de maio;

5 – Pagamento em 15 de maio;

6 – Pagamento em 15 de junho;

7 – Pagamento em 15 de junho;

8 – Pagamento em 17 de julho;

9 – Pagamento em 17 de julho.