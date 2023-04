ÓTIMA NOTÍCIA para quem vai usar o Caixa Tem em abril

O Governo Federal tem utilizado o Caixa Tem como a conta poupança social principal para os depósitos dos benefícios sociais, como o Bolsa Família, saque do FGTS, entre outros. Além de receber os pagamentos, é importante salientar que a conta digital também possibilita a realização de saques, transferências, consulta de saldo e extrato, pagamento de contas e compras na internet.

Portanto, é de extrema importância que os usuários mantenham a conta atualizada e saibam como utilizá-la, para que possam ter acesso aos valores depositados.

Como abrir uma conta no Caixa Tem?

A saber, o Caixa Tem foi criado em 2020, durante a pandemia da Covid-19, para possibilitar o pagamento do Auxílio Emergencial. Todavia, o programa foi encerrado em 2021, fazendo com que outros programas sociais fossem incluídos no aplicativo. Dessa forma, apenas os brasileiros que recebem algum abono do governo podem se cadastrar na poupança social.

Primeiramente, para se cadastrar, não é necessário ser cliente da Caixa Econômica. Confira abaixo o passo a passo de como instalar o aplicativo:

Baixe o APP Caixa Tem em seu dispositivo (disponível para Android e iOS);

Após instalado, clique em “Entrar”;

Selecione a opção “Novo usuário”;

Em seguida, o aplicativo solicitará documentos pessoais, como CPF e RG e envio de foto atual. Passando dessa fase, o cadastro é realizado.

Como fazer transferências no Caixa Tem?

Para transferir valores no Caixa Tem, é bem simples. Basta acessar o aplicativo e, na tela inicial, clicar em “Transferir dinheiro”. Em seguida, preencha os dados bancários da pessoa que vai receber, o valor a ser transferido e finalize. Lembrando que a transferência também pode ser realizada via PIX.

Como fazer pagamentos pelo Caixa Tem?

Para realizar pagamentos através do Caixa Tem é bem simples. Para isso, clique na aba “Pagar suas Contas”. Em seguida, escolha entre escancear o código de barras com a câmera do celular ou digitar. Feito isso, finalize pagamento usando a sua senha e confirmando seus dados.

Como fazer um saque sem cartão?

Um dos diferenciais do aplicativo é o saque sem o cartão físico. O usuário pode gerar um código com validade de até 1h e ir presencialmente em um caixa eletrônico da instituição ou em uma unidade lotérica para retirar os valores.

Para sacar os valores, acesse a opção “Saque sem cartão”. Em seguida, um código será emitido para que o usuário apresente no caixa eletrônico ou ao atendente. Para finalizar, escolha o valor a ser resgatado e finalize a ação. Vale lembrar que os saques só são permitidos nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica e em casas lotéricas.

O que pode bloquear o Caixa Tem?

O Caixa Tem pode ser bloqueado por alguns motivos – sobretudo relacionados à segurança. Entre estas razões estão:



Irregularidades no cadastro: Nesse caso, um aviso para procurar uma agência da Caixa surge logo após a tentativa de login no aplicativo. Para resolver a situação, é necessário dirigir-se uma agência com documento de identificação e pedir a regularização do cadastro.

Irregularidades no cadastro: Nesse caso, um aviso para procurar uma agência da Caixa surge logo após a tentativa de login no aplicativo. Para resolver a situação, é necessário dirigir-se uma agência com documento de identificação e pedir a regularização do cadastro.

Muitos CPFs cadastrados em um mesmo número de celular: Por questões de segurança, há limite de quantidade de pessoas usando o mesmo celular. Nesse caso, de acordo com a Caixa, é só pedir, em uma agência, a exclusão dos CPFs que não precisam acessar o Caixa Tem de seu telefone. Lembre-se de levar um documento de identificação pessoal e os números dos CPF que deverão ser excluídos.

Um mesmo CPF cadastrado em muitos celulares: Uma mesma pessoa (CPF), não pode acessar a conta em diversos celulares, por isso há limite de quantidade de celulares que podem ser utilizados por um mesmo usuário. Nesse caso, a orientação da Caixa é ir a uma agência com um documento de identificação pessoal e pedir a exclusão dos celulares que você não mais usará para acessar o aplicativo.

Como desbloquear o aplicativo?

De antemão, é importante salientar que a conta do Caixa Tem é bloqueada temporariamente. Portanto, com alguns ajustes o usuário pode voltar a ter acesso à plataforma. Para poder utilizar novamente o aplicativo, é necessário que os dados sejam atualizados. Para isso, basta acessar o aplicativo, disponível para Android e iOS.

Ao ter acesso a página de acesso, basta informar o CPF e a senha e, em seguida, clicar na opção “Liberar acesso” e seguir todas as instruções fornecidas na plataforma. Dessa forma, caso o problema esteja relacionado aos dados, o acesso será liberado.

Desbloqueio do Caixa Tem pelo WhatsApp

Entre no aplicativo Caixa Tem ;

; Acesse sua conta com seu CPF e senha;

No menu do aplicativo encontre a opção “Liberar Acesso”;

O usuário será encaminhado por meio no sistema de ajuda automática. Clique no ícone disponível e acesse o link gerado para iniciar uma conversa no WhatsApp ;

; Feito isto, basta seguir as orientações para envio dos documentos necessários para desbloquear o Caixa Tem.

A Caixa informou que o processamento da ação pode demorar até 48h. Caso o acesso não seja liberado após esse período, a indicação é procurar uma unidade da instituição mais próxima. Na ocasião, esteja com seu documento de identificação oficial para autorizarem o dispositivo.