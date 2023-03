Outra razão pela qual Shakira pode estar brava com Piqué: ele vai se casar com Clara Chia?

EUNas últimas horas surgiu o que pode ser uma verdadeira bomba na relação entre Gerard Piqué e Clara Chia. O ex-jogador pode estar pensando em tomar uma decisão em relação à atual namorada, fazendo algo que nunca fez em seu relacionamento anterior com Shakira.

Se os rumores forem verdadeiros, pode ser mais um motivo para a cantora ficar brava com ele. Talvez até tenhamos uma referência a isso em uma música futura.

Shakira queria um casamento?

De acordo com o programa ‘Fiesta’, o ex- Barcelona jogador e Clara Chia podem se casar porque “estão muito apaixonados”. Lembre-se disso Piqué e Shakiraque em seu relacionamento de 11 anos teve dois filhos, não se casou.

Embora, neste caso, possa ter mais a ver com Shakira do que com Piqué, já que a cantora não era a favor de um casamento, como ela reconheceu em algumas declarações anteriores.

“Isso me assusta muito. Não quero que ele me veja como uma esposa, prefiro que ele me veja como sua namorada”, disse Shakira anteriormente.

Tudo a ver com Pique e Clara tem sido uma fonte de raiva para Shakira, como ela mostrou em suas últimas letras em ‘BZRP Music Sessions 53’. A música foi um sucesso em todo o mundo, tornando sua separação do ex-jogador do Barcelona um assunto público inevitável.

ficando mais forte

Quanto a Piqué e Clara Chia, a relação deles está cada dia mais forte. Eles estão morando juntos há semanas, oficialmente, em um apartamento que o ex-jogador tem em uma das áreas mais luxuosas de Barcelona.

Quanto a como seria o casamento, alguns detalhes marcantes foram revelados no referido programa: “Eles falam, acima de tudo, sobre como Clara gostaria que fosse o casamento dela. Ela não quer que seja um grande casamento, ela quer ser algo muito íntimo e ela não quer que seja nada além de uma notícia.”