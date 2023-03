Outros programas de perdão de empréstimos estudantis: programas de cancelamento e quitação de dívidas estudantis aos quais você pode continuar aplicando

Empréstimos estudantis continuam a ser um tema de discussão, especialmente desde que o Suprema Corte poderia derrubar do presidente Joe Biden planeja cancelar dívidas estudantis de até $ 20.000 de mais de 40 milhões de mutuários no país.

Diferenças entre planos de perdão, cancelamento, quitação e reembolso de empréstimos estudantis

Primeiro, devemos entender que nem todos os planos de solução de dívidas estudantis são iguais, pois há planos de perdão, cancelamento, quitação e reembolso disponíveis.

Perdão e cancelamento são basicamente os mesmos, já que para ambos o indivíduo não será obrigado a fazer nenhum pagamento devido ao trabalho do mutuário.

Embora a quitação de um empréstimo estudantil também faça com que o mutuário não seja mais obrigado a fazer os pagamentos do empréstimo, isso só se aplica se a quitação for feita devido a circunstâncias como invalidez total ou permanente.

Os planos de reembolso são planos implementados para pagar os empréstimos estudantis com base na renda do mutuário, ajustando seus pagamentos de acordo.

Essas são algumas das opções disponíveis para cancelamento ou quitação de empréstimo estudantil.

Perdão de Empréstimo de Serviço Públicodisponível para empréstimos diretos de funcionários do governo ou de organizações sem fins lucrativos.

Empréstimos diretos e empréstimos do programa FFEL, esses mutuários são elegíveis para um perdão de $ 17.500 de seu empréstimo estudantil se lecionarem em período integral por cinco anos acadêmicos completos e consecutivos.

Alta escolar fechada, esta opção está disponível para Empréstimos Diretos, Empréstimos do Programa FFEL e Empréstimos Perkins. Alguns alunos podem ser elegíveis para ter sua dívida estudantil cancelada se a escola fechar enquanto matriculados ou logo após a formatura.

Cancelamento e quitação do empréstimo da Perkins

Disponível apenas para Empréstimos Federais Perkins, sendo os indivíduos elegíveis com base em seu emprego de serviço voluntário, mesmo sendo dispensados ​​sob certas condições.

Alta por Invalidez Total e Permanente

Esta opção está disponível para Empréstimos Diretos, Empréstimos do Programa FFEL e Empréstimos Perkins. O mutuário deve ser deficiente para se qualificar para esta quitação, que também ajuda na obrigação de serviço da Bolsa de Assistência à Formação de Professores para Ensino Superior (TEACH).

Alta por Morte

Mesmo que isso aconteça apenas em uma quantidade muito pequena de casos, alguns empréstimos estudantis federais podem ser liberados após a morte do mutuário do empréstimo PLUS.

Quitação em Falência

Isso acontece ainda em menos casos que a quitação por óbito, mas muitos dados são levados em conta, com a declaração de falência não iniciando automaticamente o processo de quitação.