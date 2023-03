P4 Engenharia ABRE VAGAS em TRÊS CIDADES

A P4 Engenharia, empresa que acumula números e conquistas que fazem frente a construtoras que já estão no mercado há décadas, está atrás de novos funcionários no mercado de trabalho. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira a lista de vagas ofertadas:

Almoxarife – Construção Civil – Barueri – SP – Efetivo;

Analista da Qualidade e Processos – Autônomo;

Analista de Recursos Humanos – Barueri – SP – Pessoa jurídica;

Assistente de CSC – Barueri – SP – Pessoa jurídica;

Assistente de Engenharia – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Auxiliar Administrativo – PCD – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de talentos – Barueri – SP;

Coordenador de Obra – Pessoa jurídica;

Engenheiro Civil – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Engenheiro Civil – Obras – Barueri – SP – Pessoa jurídica;

Estagiário Gente e Gestão / RH – Barueri – SP – Estágio;

Estágio em Comunicação – Barueri – SP – Estágio;

Mestre de Obras – Construção Civil – Barueri – SP – Efetivo;

Técnico em Edificações – Barueri – SP – Pessoa jurídica;

Técnico em Edificações – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Técnico Segurança do Trabalho – Engenharia Civil – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a P4 Engenharia e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a P4 Engenharia, é válido frisar que hoje empresa conta com mais de 400 colaboradores, atuando como construtora nos segmentos residencial, comercial e industrial, e como empreiteira na área de Instalações Elétricas e Hidráulicas. Em um período relativamente curto, já executou dezenas de projetos dentro e fora do estado de São Paulo em parceria com grandes nomes da incorporação imobiliária.

Além disso, um dos fatores responsáveis por esse rápido, e sustentável, crescimento da P4 é a utilização de uma gestão diferenciada para o acompanhamento e controle das obras, em conjunto com uma metodologia que visa um aprimoramento contínuo da qualidade em todos os setores da empresa.

