Packers e Jets chegam a um impasse sobre a troca de Aaron Rodgers: dinheiro é o problema

Japenas alguns dias atrás, quarterback Aaron Rodgers parecia que ele seria o Jatos de Nova York novo jogador como um acordo comercial estava prestes a acontecer com o Green Bay Packers. No entanto, há um acordo específico que eles ainda não alcançaram. E sim, é de fato sobre dinheiro. De acordo com Jeremy Fowler, da ESPN, o dinheiro sobre o qual eles não conseguem chegar a um acordo é o enorme salário garantido de $ 59,5 milhões de Aaron Rodgers que deve ser pago a ele em 2023. O que provavelmente está acontecendo é que os Jets esperam que os Packers possam pelo menos pagar Rodgers uma fração disso.

Ainda não se sabe quanto desse dinheiro eles querem que Green Bay pague, mas os Packers não querem ter nada a ver com isso. Na verdade, a equipe atual de Aaron Rodgers é a que está dificultando as coisas do ponto de vista financeiro. Na opinião deles, qualquer quantia que paguem a Rodgers com esse salário garantido está apenas aumentando o já massivo cap hit do jogador. Atualmente, o QB tem um limite de $ 31,6 milhões. Se eles trocarem Rodgers antes de 1º de junho, o limite atingido salta para US $ 40,3 milhões. Isso levaria o espaço disponível para os PAckers de $ 16,5 milhões para cerca de $ 8 milhões.

Um acordo entre Packers e Jets ainda é possível?

Para fazer com que os Packers pagassem uma parte desses $ 59,5 milhões, eles teriam que fazer algumas modificações. Uma opção poderia ser converter esses dólares em um bônus de assinatura. Isso atingiria essencialmente o teto salarial de 2023, centavo por centavo. Isso significa que, se o Green Bay concordar em receber US $ 10 milhões, o limite morto do QB aumentará nessa quantia. Atualmente, o teto salarial atingido está em confortáveis ​​US$ 15,79 milhões para qualquer equipe que queira contratá-lo agora. Esse não é o problema. O que faz os Jets hesitarem é apenas o status de veterano de Aaron Rodgers. Apesar de chegar a esse impasse, as negociações para Aaron Rodgers ainda estão em andamento.