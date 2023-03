Packers e Jets estão procurando duas escolhas de alto draft na troca de Aaron Rodgers, por relatório

Aaron Rodgers‘ movimento potencial para o Jatos de Nova York está indo um pouco devagar, mas ainda parece que definitivamente vai acontecer. Todos Green Bay Packers precisam é de um acordo com o qual possam concordar, e o relatório mais recente confirma que eles estão se aproximando de uma possível decisão final. As negociações comerciais sobre o veterano quarterback chegaram a um pequeno atraso, mas ainda muito importantes para ambos os lados. No desabafo que Aaron Rodgers não joga o 2024 NFL temporada, o New York Jets quer obter proteção para compensação de escolha de draft, se esse for o caso. Isso está definitivamente dentro do real da possibilidade porque Aaron Rodgers poderia muito bem decidir desistir e não jogar.

Atualmente, o comércio está indo em uma direção onde Rodgers seria trocado por duas escolhas de draft alto, de acordo com um relatório da Yahoo Sports. Embora o acordo pareça estar se aproximando, apesar do tempo que as negociações levaram, este pacote precisa incluir uma proteção de ‘retribuição’ para os Jets se Rodgers não jogar além de 2023. Dado o quanto o QB lutou para tomar uma decisão de continuar jogando, isso é totalmente possível na temporada de 2024. Atualmente, os Packers querem escolhas de draft direto sem qualificadores, mas o Jatos queremos que esse alto nível de compensação seja baseado no desempenho da equipe em 2023 e Rodgers também jogando pela equipe em 2024. Em poucas palavras, chegamos a um impasse nas negociações.

O acordo entre Packers e Jets pode fracassar?

Nós já sabemos disso Rodgers quer jogar pelo Jatos de Nova York mas não temos ideia se ele continuará jogando por mais de uma temporada. Depois de admitir que estava 90% aposentado antes de entrar em seu retiro na escuridão, é isso que mantém a liderança dos Jets acordada à noite. Embora ele também tenha dito que sua mentalidade mudou depois de sair daquele retiro, Aaron Rodgers ficou desanimado ao saber que os Packers já estavam pedindo outros zagueiros quando ele voltou. Baía Verde também não gostou de como Rodgers continuou ignorando as chamadas da equipe antes de entrar naquele retiro escuro. Esse silêncio no rádio foi o principal motivo pelo qual o Green Bay decidiu procurar um novo zagueiro. O acordo ainda não foi encerrado e provavelmente ainda acontecerá.