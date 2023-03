Packers terminou com Aaron Rodgers, apenas um cenário manterá QB em Green Bay

Tele Green Bay Packers estão aparentemente cansados ​​de quarterback Aaron Rodgers e apenas um cenário o manterá no time, segundo CEO da franquia Mark Murphy.

Em entrevista com WBAY-TV na sexta-feira, Murphy foi sincero sobre seus sentimentos em relação a Rodgers, explicando a única situação em que ele seria o QB titular do Green Bay na próxima temporada.

Aaron Rodgers em sua próxima jogada depois de perder os playoffs: não seiLAPRESSE

“Se as coisas não funcionarem do jeito que queremos, sim, nós [start Rodgers]”, disse Murphy.”obviamente é um grande jogador.”

Murphy acrescentou que espera uma resolução antes do início da agência gratuita, em 13 de março.

Não está claro se os Packers colocarão alguma restrição em uma possível troca por Rodgers, que recentemente se reuniu com o Jatos de Nova York latão.

Aaron Rodgers para os Jets?

Rodgers ainda não respondeu aos comentários de Murphy. A liga tetracampeã MVP recentemente fez um “retiro na escuridão” para pensar em como seria seu futuro.

Na última offseason, Rodgers também fez Green Bay esperar alguns meses antes de se comprometer a jogar mais um ano.

A franquia agora está aparentemente pronta para começar o Jordan Love era enquanto Rodgers vai para outro time.

“Isso acontece em nosso jogo. Muito poucos jogadores jogam por apenas um time”, disse Murphy. “Obviamente, Brett [Favre] teve uma grande carreira aqui; Aarão [Rodgers] teve uma grande carreira aqui. Independentemente do que aconteça, Aaron estará no Hall da Fama do Futebol Profissionalele estará em nosso Hall da Fama. Vamos trazê-lo de volta e aposentar seu número.