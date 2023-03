Paddy Pimblett pede revanche de Jared Gordon da cama do hospital: ‘Você é um cachorro de merda’

Paddy Pimblett está cansado de ouvir sobre Jared Gordon.

O peso leve do UFC divulgou um vídeo no domingo chamando Gordon de uma cama de hospital após uma cirurgia no tornozelo para consertar uma lesão que Pimblett diz ter sofrido na primeira rodada de sua luta no UFC 282 contra Gordon, que venceu por polêmica decisão unânime.

“Quando eu disse [doctors] aconteceu no primeiro round de uma luta, no primeiro minuto, e eles falaram: ‘Ah, você terminou a luta aí’, e eu fiquei tipo ‘Não, eu fiz mais dois rounds e meio’, eles foi, ‘O quê?’” Pimblett disse no vídeo, que foi carregado em seu canal no YouTube. “Eles disseram: ‘Você deveria ter apenas sentado em seu banquinho e não ter continuado a brigar’.

“Eu disse: ‘Você está louco? Você acha que eu sou um p****?’ As pessoas dizem, ‘Oh, Jared Gordon se saiu tão bem’. Ele só se saiu bem porque meu tornozelo estava fodido. Seu idiota. E ele está apenas sendo uma garotinha amarga, indo em cada site de entrevista, ‘Oh, eu ganhei aquela luta, eu venci aquela luta.’ Bem rapaz, Joe Solecki venceu você [in 2021] mas você tem uma decisão dividida, então cale a boca.

Pimblett foi então questionado por seu cinegrafista se ele queria uma revanche contra Gordon.

“Sim, quero dar um soco na cabeça dele no final do ano”, respondeu Pimblett. “Eu vou correr de volta. Espero que ele vença Bobby Green, porque vou quebrar o braço dele em um round. Tive uma luta de boxe com ele e mesmo assim ganhei, porque você é um merda.

“Espero que ele tenha assistido isso. Você é um cachorro de merda. No meu pior, você não poderia me vencer no seu melhor. Machucado, tudo dando errado, e você não conseguiu me vencer no meu pior dia, e eu venci você no seu melhor, porque você é um vagabundo.”

Pimblett, 28, está invicto há quatro lutas em sua carreira no UFC. Sua batalha com Gordon foi a primeira de sua corrida no octógono a ir para os juízes e continua atolada em polêmica. Vinte e três das 24 pontuações da mídia postadas no MMADecisions.com marcaram a luta para Gordon, assim como 90,8 por cento da pontuação do fã no site do banco de dados.

Pimblett disse em seu vídeo de domingo que espera que seu tornozelo cicatrize dentro de seis a 10 semanas.

Gordon está escalado para enfrentar Bobby Green em 22 de abril no UFC Vegas 72.