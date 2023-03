Pagamento direto março: quais estados ainda estão enviando pagamentos este mês?

EUn resposta ao aperto da inflação, cinco estados diferentes nos Estados Unidos estão enviando pagamentos diretos em março para ajudar seus residentes.

Os pagamentos variam de $ 350 para $ 1.000 e estão sendo oferecidos a pessoas qualificadas em Illinois, Maine, Idaho, Connecticute Carolina do Sul.

Residentes em New Lenox, Illinois pode se beneficiar de um desconto total no imposto predial, que pagará em média cerca de $ 350. Os pagamentos começaram em 6 de março e são direcionados a proprietários de residências unifamiliares, sobrados, apartamentos e condomínios. No entanto, o prazo para solicitar os descontos deste ano já expirou, pois a cidade administra esse programa de reembolso nos últimos 13 anos.

Em Maineos contribuintes beneficiarão de pagamentos directos de $ 450 que estão sendo oferecidos a cerca de 880.000 residentes. O dinheiro vem do Pagamentos de Alívio de Energia de Inverno programa e será dado a todos os residentes que preencheram seus impostos de 2021 no ano passado até 03 de março.

Os requisitos de elegibilidade para receber o pagamento incluem ganhar menos de $ 200.000 se você apresentou uma declaração conjunta de casado, menos de $ 150.000 por ano se você registrou como chefe de família e menos de $ 100.000um ano como contribuinte individual.

Idaho está oferecendo descontos de imposto de renda, com um máximo de $ 600 para contribuintes conjuntos e $ 300 para arquivadores individuais. Em volta 800.000 cheques totalizando $ 500 milhões será enviado antes 31 de março. O Gem State aprovou um desconto em setembro de 2022 após alocar um pacote financeiro para reduzir o superávit orçamentário recorde do estado e cortar impostos.

Em Connecticut, trabalhadores da linha de frente durante a pandemia receberão uma recompensa em dinheiro de $ 1.000 do estado. Este grupo inclui funcionários de mercearias, cuidadores de crianças, trabalhadores agrícolas e trabalhadores industriais, mas o valor exato dependerá de sua renda.

A cada semana, cerca 20.000 pagamentos sob o estado Programa de Pagamento Premium estão saindo. Há cerca de 120.000 destinatários devido a receber o dinheiro via depósito direto, enquanto cerca de 35.000 cheques serão enviados por correio nas próximas seis semanas.

Carolina do Sul está enviando um desconto no valor de até $ 800 para aqueles que declararam seus impostos antes 15 de fevereiro, 2023. No entanto, os candidatos qualificados devem ter uma responsabilidade fiscal para receber os pagamentos. Aqueles com passivos abaixo $ 800 receberão um abatimento igual a esse passivo fiscal, enquanto aqueles com passivos de $ 800 ou superior obterá apenas $ 800.

Enquanto isso, muitos outros estados estão considerando novos pagamentos para ajudar no custo de vida. Governador do Alabama Kay Ivey recentemente propostos descontos únicos de $ 400enquanto Novo México está dobrando seu crédito de imposto da criança para dar aos pais uma ajuda extra. Fique de olho em nosso blog de atualizações de estímulo ao vivo nos EUA para ver se você será elegível para um aumento de caixa.