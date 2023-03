Pagamento do SSI para março: Quem receberá os novos pagamentos de até $ 914 hoje?

Ttipicamente, todos Renda de Segurança Suplementar (SSI) cheques tendem a ser depositados no primeiro dia de cada mês. Isto é, a menos que o primeiro dia do mês caia em um fim de semana ou feriado, nesse caso você precisa aguardar o primeiro dia útil para receber seu pagamento. Durante o mês de março, os beneficiários do SSI receberão um total de dois pagamentos. Se você tiver Seguro Social antes de maio de 1997 ou está recebendo SS e SSI, você receberá seu Pagamento da Previdência Social em 3 de março. No que diz respeito ao SSI, você o receberá em 1º e 31 de março.

Devido a uma pequena peculiaridade no cronograma de pagamento, SSI beneficiários estão recebendo dois pagamentos de SSI nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Nenhum Pagamento será depositado nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. Isso tende a acontecer sempre quando o primeiro dia do mês cai em um fim de semana ou feriado. Esse pagamento extra no final desses meses pode ser considerado o pagamento do mês que está apenas começando. Não receber o pagamento na data prevista significa que você terá que esperar mais três dias de postagem antes de entrar em contato Seguro Social.

O que eu preciso para ser elegível para o SSI?

Renda de segurança suplementar é um programa baseado em necessidades que fornece benefícios para beneficiários de seguridade social de baixa renda que também podem ter uma deficiência. Tudo é supervisionado pela Administração do Seguro Social, eles supervisionam o programa e decidem quem tem direito a ele. No entanto, você precisa ter alguns critérios para ser considerado elegível. Você precisa ser 65 ou mais. Cegueira parcial ou total, e você precisa ter uma condição médica que não permita que você trabalhe, que também deve durar um ano ou resultar em morte.