Pagamentos UBI: Quem é elegível para receber pagamentos mensais de $ 800?

Califórnia está se preparando porque 15 de março marca a data em que um portal online começará a aceitar inscrições para um Renda Básica Universal piloto que anunciará os contemplados até 30 de março.

30 residentes do estado receberá uma mensalidade no valor de $ 800 durante 18 meses, sendo este programa fruto da colaboração entre Queer Works e Saúde DAPcom a janela do aplicativo fechando dez dias após seu lançamento, de acordo com o Sol dos EUA.

Este programa foi financiado inicialmente pela cidade de Palm Springs com $ 500.000os pagamentos começarão a sair em 15 de maio e continuarão pelo próximo ano e meio.

Quem é elegível para receber este pagamento mensal de $ 800

Os participantes receberão aconselhamento e serviços sociais como segurança alimentar, assistência de transporte, gestão de casos médicos, cuidados médicos primários, cuidados de saúde mental, gestão de casos de saúde mental e assistência de localização de moradia.

Este programa destina-se a fornecer uma renda estável para aqueles que enfrentam a desigualdade de gênero e o racismo relacionado a gênero; portanto, aqueles que desejam se inscrever precisam estar inscritos no Saúde DAP ou Queer Works até 14 de março, morando no Palm Springs área e ter uma renda não superior a 30% da renda média do Condado de Riverside.