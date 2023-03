‘Pagou-nos para fazer trabalho falso’: Trabalhador despedido acusa a Meta de não ter trabalho suficiente para os funcionários

Meta, controladora do Facebook, foi atingida por acusações de uma ex-funcionária alegando que ela foi paga para fazer ‘trabalho falso’. Britney Levy, que foi demitida na primeira rodada de demissões da empresa, afirmou que foi contratada para uma posição em que foi colocada em um grupo de pessoas que não trabalhavam e que teve que lutar para encontrar trabalho.

Em um vídeo no TikTok (via Business Insider), ela disse que a Meta estava “nos acumulando como cartões Pokémon” e que muitos funcionários achavam que estavam sendo demitidos. Os comentários de Levy ocorrem em meio à segunda rodada de demissões da Meta, afetando 10.000 empregos. Isso ocorre meses depois que a empresa demitiu 13% de sua força de trabalho no ano passado. Após ambas as rodadas, a Meta removeu efetivamente 21.000 funcionários de sua força de trabalho e até removeu 5.000 vagas de emprego.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, enfatizou anteriormente os planos da empresa de tornar 2023 o “ano da eficiência”, o que significa reduzir o número de funcionários. No entanto, alguns ex-funcionários estão alegando que foram pagos para fazer pouco ou nenhum trabalho, o que os deixou frustrados e sem experiência valiosa para adicionar aos seus currículos.

Ex-funcionários como Britney Levy estão falando sobre suas experiências na empresa. Levy disse que enfrentou vários obstáculos em seu trabalho, incluindo lutar para obter permissão de seus superiores para entrar em contato com candidatos a empregos, e que sentia que havia poucas pessoas na Meta que estavam felizes nessa situação.

Embora ser pago para fazer pouco ou nenhum trabalho possa parecer atraente, Levy disse que isso não a leva a lugar nenhum e que foi apenas uma oportunidade educacional para ela.

A última rodada de demissões da Meta foi anunciada por Mark Zuckerberg e ele ofereceu um cronograma para a nova rodada de demissões. Ele afirmou que a reestruturação pode até se estender até o final deste ano.

