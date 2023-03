Pai de Lionel Messi se irrita com falsos rumores sobre o futuro do astro do PSG

Lionel Messipai de, Jorge Messiafirmou que “notícias falsas” estão sendo espalhadas sobre o futuro de seu filho e Paris Saint-Germain jogador estrela.

Messi termina o atual contrato com o clube francês no final da campanha 2022/23, intensificando os rumores sobre o seu próximo destino.

Um relatório desta semana sugeriu que PSG não estão dispostos a aceitar Messireivindicações salariais do brasileiro em relação à renovação de contrato, enquanto outro afirmou que está pedindo 600 milhões para se juntar ao lado saudita Al Hilal.

Na sexta, Leo Messi também foi dito ter abandonado uma sessão de treinamento no início da semana devido a uma discussão com o treinador Christophe Galtier.

Jorge Messi nega todos os rumores

Jorge Messi foi à mídia social na sexta-feira para esclarecer as notícias sobre seu filho.

“Quando eles vão parar de mentir?” ele postou em sua conta pessoal do Instagram, junto com capturas de tela dos três artigos.

“Onde está a prova?

Messi tem 18 gols e 17 assistências em 31 partidas pelo PSG nesta temporada, mas recebeu críticas por seu desempenho nas oitavas de final da Liga dos Campeões para Bayern de Munique.

Quando perguntado sobre o futuro do campeão mundial em entrevista coletiva na sexta-feira, Galtier disse: “Eu sei que Leo Messi e o conselho mantiveram conversações. Quanto a se Leo Messi estará aqui na próxima temporada ou não, eu disse que é uma questão de desejo. Eu sei que as pessoas vão discutir isso, mas Leo Messi está feliz no vestiário.”

“Ele tem 18 gols e 17 assistências nesta temporada. Sei que recebeu críticas pelo jogo da Liga dos Campeões contra Bayern de Munique, mas ele não foi o único. Quanto ao seu futuro, é muito cedo para dizer o que vai acontecer”, disse o PSG concluiu o gerente.