Pai e irmão de Julia Fox são presos por armas fantasmas, fentanil e materiais para fabricação de drogas

De acordo com Correio de NY a polícia realizou uma operação em Cristóvão dar Thomas Fox Quarta-feira no bloco de Manhattan de Manhattan … tudo em parte de uma investigação maior sobre armas fantasmas.

Além disso, a polícia supostamente recuperou impressoras 3D e pílulas não identificadas em seu apartamento… ambos foram levados sob custódia, com acusações pendentes de acordo com as fontes do The Post.