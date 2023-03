Paige Spiranac convida torcedores para uma partida de golfe dos sonhos

Gpreparem seus tacos de golfe, pessoal, porque Paige Spiranac está convidando seus seguidores para jogar uma rodada com ela!

A influenciadora de mídia social e jogadora de golfe anunciou recentemente que está procurando novos amigos de golfe.

Os seguidores de Spiranac foram questionados se estão dispostos a uma partida de golfe com a sensação da mídia social. Se você se sente confiante em suas habilidades no golfe, pode inserir seu endereço de e-mail no site para tentar ganhar uma rodada grátis com ela.

A competição acontecerá por volta Os Mestres em Augusta, que deve começar no próximo mês. O sortudo vencedor do concurso não apenas levará para casa um prêmio, mas também terá a chance de jogar uma rodada com Paige Spiranac em um curso superior.

Jogue com Paige Spiranac: aqui está sua chance de levá-la ao campo de golfe

Esta é uma grande oportunidade para os fãs de golfe que desejam aprimorar suas habilidades no green e talvez até aprender uma ou duas coisas com uma profissional como Paige. Com certeza será uma explosão, e quem sabe, talvez você até dê a ela uma corrida pelo dinheiro dela!

Então, o que você está esperando? Pegue seus tacos, entre no concurso e veja se você tem o que é preciso para competir contra Paige Spiranac. Boa sorte e bom golfe!