Paige Spiranac dá masterclass safada cheia de insinuações sexuais para fãs

Paige Spiranac está de volta com outra masterclass de putting. A loira compartilhou uma vídeo-aula com ela quase um milhão de seguidores no Twitter e a aula foi repleto de todos os tipos de conotação sexual.

“Você está lutando com sua tacada ou talvez seja sua pegada? Estou aqui para mostrar como segurar seu taco”, explicou a professora Paige no início do vídeo

Ela continuou: “Em primeiro lugar, temos o tradicional [grip]. Então, o que você vai fazer é colocar a mão esquerda e depois a direita. Os dedos aqui são opcionais, então você pode usar o dedo esquerdo para passar pela mão direita ou pode usar o dedo direito para passar pela empunhadura. Mais uma vez, totalmente com você”, diz ela com um sorriso atrevido no rosto.

Em seguida, veio a próxima pegada: “Em seguida, temos a mão esquerda baixa. Vamos colocar a mão direita primeiro e a mão esquerda abaixo dela. Novamente, dedos para cima: você pode passá-los pela outra mão ou pela pegada- onde for mais confortável. Essas são as empunhaduras mais populares. Se ainda parecer desconfortável para você, verifique o tamanho da empunhadura.”

Paige deixou o melhor para o final e concluiu sua aula com algumas insinuações sexuais tentadoras: “Algumas pessoas gostam de uma empunhadura menor ou mais grossa. É uma questão de preferência pessoal. Homens lembrem-se! Não é o tamanho da empunhadura que importa, é como você a usa. Acho que é assim que diz o ditado.”

O vídeo sexy já acumulou 200 mil visualizações em menos de duas horas e não é difícil perceber porquê.