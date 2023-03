Paige Spiranac deixa claro para quem ela está torcendo no PGA Tour

Golf influenciador Paige Spiranac foi ao Twitter no domingo para deixar claro que ela está torcendo por Scottie Scheffler no Circuito PGA. O golfista americano está no topo do mundo ao terminar em primeiro no Campeonato de Jogadores.

Scheffler, 26, conquistou sua sexta vitória no PGA Tour e a segunda na temporada. Receber um elogio tão grande de Spiranac apenas acrescenta a cereja no topo de um dia excelente.

Paige Spiranac mostra suas habilidades loucas no rugby

“Scottie Scheffler é terrivelmente bom no golfe e parece uma pessoa ainda melhor”, tuitou Spiranac. “Cara fácil de torcer.”

Spiranac, 29, acompanha o esporte de perto e tem muitas opiniões sobre jogadores, chutes e muito mais.

Recentemente, ela até deu um aceno para o lendário comentarista australiano Bruce McAvaney.

O que Paige Spiranac faz da vida?

Spiranac costuma criar conteúdo ensinando a seus milhões de seguidores como melhorar seu jogo e tem muitos patrocinadores por causa da atenção que atrai.

Ela também impressiona seus fãs com roupas reveladoras que só os fazem se concentrar em outro lugar, mas fez questão de nunca posar nua.

Em vez de aderir OnlyFansSpiranac criou um site chamado “OnlyPaige” para obter conteúdo exclusivo dela.

Suas muitas aparições na televisão durante os torneios de golfe são apenas a ponta do iceberg do que Spiranac faz da vida.