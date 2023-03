Paige Spiranac deixa claro seus sentimentos sobre as mudanças propostas no golfe

Paige Spiranac não está impressionado. A influenciadora do golfe conquistou muitos seguidores online nos últimos meses e anos, e sua voz agora carrega muito peso com os fãs que sintonizam para ver e ouvir cada palavra dela.

A beldade voltou a falar sobre as estranhas regras do golfe que impedem os competidores masculinos de usar shorts, por qualquer motivo, e associá-las a outras regras das quais ela não é fã.

“O golfe é estranho. Não vamos fazer os caras do tour usarem shorts, mas sim fazer a bola de golfe ficar mais curta”, paige disse no Twitter.

?O PGA Tour afirma que seu desejo de fazer com que os jogadores pareçam “profissionais” é a razão por trás de sua decisão de insistir que calças compridas sejam usadas por homens.

Existe agora uma medida para fazer com que as bolas de golfe viajem mais rapidamente, o que afetará as pontuações dos eventos.?? A questão dos shorts tem sido muito comentada nos últimos meses e pode mudar com o passar do tempo. Por enquanto, porém, paige continuará infeliz e confuso pelos organizadores do golfe.