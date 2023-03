Paige Spiranac faz uma mudança chocante do golfe para a liga de rugby e mostra suas habilidades sensuais

Paige Spiranac parece ter um talento natural para esportes. A mulher mais sexy do mundo mais uma vez surpreendeu os fãs depois de mostrar suas habilidades na liga de rugby enquanto passava algum tempo na Austrália.

A modelo passou algum tempo com jogadores do Viril Warringah águias do mar, um clube profissional da liga de rúgbi com sede nas praias do norte de Sydney.

Paige deu tudo de si no treino, vestindo um Camisa viril juntamente com umas leggings desportivas e sapatilhas. Paige surpreendeu Toafofoa Sipley, Reuben Garrick e Jake Trbojevic dos Eagles com alguns desarmes difíceis e chutes malucos. Paige, como pode ser visto em vídeos da sessão que surgiram online, fez a sacola girar com o impacto.

“Se você me der algo para resolver, saiba que estou indo com tudo, lol”, comentou ela em uma de suas fotos. Sua tentativa de chute a gol foi igualmente imponente, convertendo seu chute de perto.

Antes de entrar em campo para a sessão de rugby, Paige treinou os jogadores em uma partida de golfe no Bayview Golf Clubum curso deslumbrante em Mona Vale.