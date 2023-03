Paige Spiranac: Há mais valor em OnlyPaige do que apenas ver um mamilo

Golf influenciador Paige Spiranac explicou as razões por trás de sua decisão de não criar uma conta OnlyFans. Spiranac administra seu próprio site OnlyPaige e acredita que há conteúdo suficiente disponível para satisfazer seus seguidores.

No ano passado, a revista Maxim nomeou a famosa influenciadora ‘Mulher mais sexy do mundo’. Atualmente, ela possui mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram.

“Há mais valor em OnlyPaige do que apenas ver um mamilo”, Spiranac disse em seu podcast, ‘Playing A Round with Paige’.

“Eu tento fornecer muito valor no OnlyPaige. O conteúdo instrucional lá realmente brilha e há algo para todos lá e vamos continuar construindo.

“Nunca vou fugir do lado sexy da minha marca porque gosto da aparência do meu corpo. Não acho que haja algo de errado com o corpo humano.

“Acho absolutamente lindo e trabalho incrivelmente duro na academia, com minha dieta e sou jovem e quero me sentir sexy, não há nada de errado nisso, mas quero fazê-lo nas diretrizes que me sinto confortável para mim.

“Então, sempre continuarei fiel a isso, isso nunca vai mudar, mas não é como se você não fosse ver fotos sensuais no OnlyPaige, você veria sensualidade e atrevimento em todos os lugares.”