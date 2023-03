Paige Spiranac impressiona fãs com selfie de seu top decotado mais ousado de todos os tempos

Emuito tempo Paige Spiranac posta algo nas redes sociais, quase certamente se tornará viral. Mas algumas postagens se saem melhor do que outras e esse foi o caso da mais recente.

O golfe A influenciadora cativou os fãs ao compartilhar uma foto sua com um top decotado para seus seguidores nas redes sociais, o que gerou milhares de reações e comentários positivos.

Paige Spiranac e a sessão de fotos que mudou sua vida

A jovem de 29 anos postou a imagem enquanto se prepara para viajar para a Austrália, saindo do interior da Flórida.

Vários comentários elogiaram a aparência da influenciadora, incluindo um que dizia “o zíper mais forte do mundo”, em referência ao decote que aparecia na parte de cima da parte descompactada da blusa.

Paige Spiranac promove sorteio

Com sua postagem, Paige Spiranac estava promovendo um sorteio de alguns tops.

“Dois dias divertidos gravando conteúdo para OP antes de ir para a Austrália”, escreveu ela no Instagram, promovendo os tops.

“Os membros anuais ganharam uma camisa @byltbasics grátis!

“Temos cerca de 100 restantes, então inscreva-se agora para obter o seu! Além de toneladas de brindes, primeiro acesso a novos itens de merchandising e itens gratuitos em breve.”

Após o sucesso de OnlyPaige

Este último post vem logo após Paige Spiranac lançou seu site OnlyPaige, baseado na plataforma OnlyFans.

A ideia é que, por uma mensalidade, os assinantes tenham acesso a vídeos de bastidores, conteúdos exclusivos e imagens dela que ela não publica em seus outros perfis nas redes sociais.

Embora ela tenha deixado claro que não vai mostrar tudo, OnlyPaige já se saiu muito bem.

Ela não parece postar tanto em seus outros perfis de mídia social, no entanto, a americana também está conseguindo aumentar sua contagem de seguidores nessas plataformas de mídia social mais tradicionais, atualmente com 3,7 milhões de seguidores no Instagram.