Paige Spiranac manda recado que vai decepcionar fãs que querem vê-la com menos roupa

Paige Spiranac é uma das influencers com mais seguidores nas redes sociais, só nela Instagram fala que ela é seguida por 3,7 milhões de pessoas, a maioria homens que estão sempre querendo ver mais nas fotos que a ex-golfista publica.

Em seu podcast, Jogando uma rodada com Paigea modelo desabafou que as mensagens que mais recebe é sobre por que ela não abre uma OnlyFans conta para fazer upload de conteúdo nu.

“Porque as pessoas me pedem para fazer OnlyFané o tempo todo, então eu queria que fosse muito irônico. Não há nudez e isso é de propósito. Eu também acho que a nudez implícita e não mostrar tudo é realmente mais sexy e poder usar sua imaginação e isso é algo que sempre continuarei a fazer.”

“Não tenho nenhum problema com nudez compilada, Eu nunca quero mostrar essas partes do meu corpo e nunca irei. Também não acho que seja benéfico para meus objetivos de negócios e como vejo o desenvolvimento de minha carreira nos próximos 5 a 20 anos.”

Paige Spiranac mostra suas habilidades no futebol americano

Paige Spiranac tem sua própria página de fãs.

Na conta do Instagram dela Paige Spiranac promove seu site OnlyPaige, as pessoas que assinam esperam que a modelo carregue fotos nuas, mas ela esclarece desde o início que são imagens onde dá para ver muito com pouca roupa.

“Não, não há nudez no OnlyPaige. As pessoas ficam confusas porque é OnlyPaige e era um nome atrevido para provocar OnlyFans”, explicou ela.