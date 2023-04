Paige Spiranac se orgulha de usar os seios para fazer sucesso como influenciadora

PPessoas que odeiam mulheres influenciadoras que usam seus corpos para ganhar dinheiro tendem a estar do lado errado da história. Criticar uma mulher por isso é extremamente injusto e só cria mais barreiras não apenas para modelos, mas também para profissionais do sexo que estão apenas tentando ganhar a vida. Muitas vezes, pessoas como influenciadores de golfe Paige Spiranac recebe o ódio constante online de pessoas que dizem a ela que ter seios não é um talento. Mas eles ainda admiram atletas ou alguém que nasceu com uma grande voz para cantar. Há um aspecto hipócrita nesse tipo de ódio para o qual Paige não tem paciência.

Como de costume, ela foi ao Twitter para reclamar dessas pessoas que constantemente a assediam e a insultam online. Pessoas que se escondem atrás de seus teclados e provavelmente estão frustradas com a vida, desejando que uma mulher como Paige lhes desse atenção. Esses são os que ela está respondendo com este tweet: “É engraçado quando as pessoas dizem ‘Se você não tivesse peitos grandes, ninguém te conheceria’. Ok, mas eu conheço. Não é uma coisa ruim tirar vantagem do que Deus deu a você para ter sucesso. Não é diferente de alguém ser atlético, inteligente, engraçado ou criativo. Todos nós temos um conjunto de habilidades especiais e devemos amplificá-lo para nossa vantagem na vida.

A confissão de Paige Spiranac sobre seu talento oculto

Embora os atributos físicos com os quais você nasceu definitivamente ajudem, Paide Spiranac também reconhece que tem outras grandes habilidades que a ajudaram a se tornar milionária. No mesmo tweet, um desses trolls respondeu e Paige foi rápida em apontar para ela outra habilidade que ajuda seu físico a ter sucesso. Ela reconheceu que na verdade é um gênio do marketing que sabe exatamente como vender sua própria marca. Paige acerta nessa avaliação, mas isso não deve desviar a atenção do fato de que seus atributos também precisam ser reconhecidos como habilidades. As pessoas que a odeiam um dia vão acordar e perceber que estão do lado errado da história.