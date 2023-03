Paige VanZant causa caos quando estrela do MMA é confundida com estrela pornô

Paige VanZant é conhecida por seu talento no UFC, mas também por sua beleza, e isso já fez com que ela fosse confundida com Jessa Rhodesuma atriz pornô.

Essa confusão causou certa diversão no atleta e no modelo.

estrela pornô Rodes foi questionado recentemente sobre o fato de as pessoas confundirem os dois.

Rhodes em VanZant semelhança

“Eu realmente entendo isso [comparison] bastante. As pessoas vêm até mim para tirar fotos [thinking I’m her]”, disse Rhodes ao podcast ‘Brutally Honest Show’.

“Mas nunca tivemos contato. As pessoas nos marcam nas mesmas postagens e acham engraçado.

“Eu também sou um fã do UFC.”

O hiato de VanZant no MMA

Paige VanZant foi vista pela última vez no octógono do UFC 220, mas desde então não lutou pela mais importante empresa de artes marciais mistas.

Ela continuou sua carreira no Bare Knuckle Fighting Championship e na empresa de luta livre All Elite Wrestling, mas atualmente está fazendo uma pausa em todas as lutas competitivas.

Além disso, VanZant é muito ativa nas redes sociais e no OnlyFans e conquistou centenas de milhares de seguidores que elogiam sua beleza.

Alguns desses fãs também destacaram a semelhança que veem entre VanZant e Rodes.