‘Pânico 6’ bate novo recorde de bilheteria sem Neve Campbell

Neve Campbell pulou no último filme ‘Scream’ devido a negociações de dinheiro – mas a decisão do estúdio de se mudar parece ter valido a pena independentemente … grande momento, na verdade.

‘Pânico 6’, que chegou aos cinemas na sexta-feira, quebrou o recorde de bilheteria do fim de semana de abertura que os filmes anteriores haviam estabelecido … arrecadando cerca de US $ 44,5 milhões no mercado interno até domingo, o que supera o recorde anterior estabelecido por ‘Pânico 2’ anos atrás – US$ 32 milhões.