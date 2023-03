Parceria entre Prefeitura de Penedo e Miracor vai revitalizar imóveis do Centro Histórico

Assessoria SETUR

Notícia boa para a cidade de Penedo! Os prédios do Centro Histórico ganharão mais cor e serão revitalizados em breve. A conquista é uma parceria da Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo (Setur) com a empresa alagoana Miracor Tintas e Texturas, uma das mais importantes do Nordeste.

A parceria foi firmada após visita técnica por todo o Centro Histórico de Penedo. O prefeito Ronaldo Lopes e o Secretário de Turismo Jair Galvão recepcionaram e acompanharam Fabrício Oliveira, diretor de Marketing e Comercial da Miracor Tintas e Texturas, que pôde conhecer e visualizar, de perto, todo o equipamento e espaço histórico.

“Tivemos a alegria de apresentar ao Fabrício o nosso lindo e tão rico Centro Histórico. A empresa Miracor Tintas e Texturas vai fornecer tintas e todas as ferramentas necessárias para que os nossos prédios históricos sejam revitalizados. Estamos trabalhando para que a ação seja realizada o mais breve possível. Não tenho dúvidas de que a nossa cidade ficará ainda mais linda”, disse Ronaldo Lopes, Prefeito de Penedo.

De acordo com o gestor da SETUR, a parceria desenvolve e fortalece a cidade de Penedo como destino turístico.

“O colorido das fachadas incrementa ainda mais a experiência dos turistas e o sentimento de pertencimento de toda a população penedense que, pouco a pouco, vai percebendo o objetivo do prefeito Ronaldo Lopes, que é o de transformar a cidade histórica em uma das mais bem cuidadas do país”, explicou o secretário de Turismo.

“A revitalização dos prédios do Centro Histórico vai contribuir não somente para o turismo, mas, também, para a conservação do patrimônio. Será nossa primeira intervenção em prédios históricos e, para a Miracor, será um prazer muito grande participar desse projeto. É um novo marco poder abraçar essa cidade que é tão importante para o nosso estado”, disse Fabrício Oliveira, da Miracor Tintas e Texturas.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo