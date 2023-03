Parcerias entre EUA e Índia em indústrias de alto valor para facilitar US$ 500 bilhões no comércio bilateral

A recente visita da Secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo à Índia, foi concluída com alguns anúncios sobre o Diálogo Comercial Estratégico EUA-Índia e um MOU sobre Semicondutores. O Diálogo Comercial foi relançado de acordo com a Declaração Conjunta dos Líderes EUA-Índia de setembro de 2021, com foco renovado em áreas futuras e emergentes da parceria comercial bilateral.

Como o comércio bilateral de bens e serviços entre os EUA e a Índia quase dobrou desde 2014, ultrapassando US$ 191 bilhões em 2022, isso sinalizou um crescimento acelerado beneficiando ambos os países. Com os Estados Unidos se tornando o maior parceiro comercial da Índia em 2022, ambos os lados estão tomando novas medidas para aprimorar sua colaboração comercial e explorar o potencial de mercado em vários setores. Como ambos os lados estão vislumbrando maior coordenação sobre a melhor forma de promover um ambiente propício para o aumento do investimento, incluindo pequenas e médias empresas (PMEs) e empresas iniciantes, o Conselho Empresarial EUA-Índia da Câmara de Comércio dos EUA acredita que essa parceria é de alta As indústrias de valor agregado acabarão abrindo caminho para a meta compartilhada de US$ 500 bilhões no comércio bilateral.

“Abordar as questões relacionadas aos controles de exportação e transferências de tecnologia é um passo crítico para liberar as ambições do setor privado. Se esses diálogos forem bem-sucedidos, eles podem abrir uma nova era de cooperação entre empresas em co-desenvolvimento e co-produção para tecnologias comerciais e estratégicas avançadas. São essas parcerias em indústrias de alto valor que acabarão abrindo caminho para nossa meta compartilhada de US$ 500 bilhões em comércio bilateral”, disse o Embaixador Atul Keshap, Presidente do Conselho Empresarial Estados Unidos-Índia da Câmara de Comércio dos Estados Unidos.

O diálogo acrescenta impulso ao trabalho que está sendo feito no âmbito da Iniciativa EUA-Índia sobre Tecnologias Críticas e Emergentes (iCET), que foi lançada com uma mesa redonda da indústria na Câmara de Comércio dos EUA em janeiro. Essas são medidas bem-vindas pela indústria, que há muito incentiva os dois governos a revigorar as negociações sobre alta tecnologia e controles de exportação para remover barreiras a maiores parcerias comerciais em setores avançados.