Aé o COVID 19 mostrou a pandemia, ter cobertura de saúde para que uma pessoa não tenha que pagar despesas do próprio bolso pode ser a diferença entre ficar bom ou ir à falência na tentativa.

O Medicare é o programa de seguro de saúde do governo federal para pessoas com 65 anos ou mais, pacientes com doença renal terminal ou pessoas com menos de 65 anos com certas deficiências, ajudando-os a pagar consultas médicas, internações hospitalares e cirurgias.

Aqueles que se qualificam e já estão inscritos nos benefícios do Seguro Social ou do Conselho de Aposentadoria Ferroviária serão automaticamente inscritos no Medicare.

Medicare tem partes A, B, C e D

Medicare Parte A

A Parte A do Medicare refere-se à cobertura hospitalar e inclui internações hospitalares, assistência médica domiciliar e alguns cuidados especializados em instalações de enfermagem, com pessoas que normalmente não precisam pagar por isso, pois pagaram impostos enquanto trabalhavam na juventude.

Aqueles que não se qualificam podem adquirir a cobertura por um prêmio mensal, cujo preço dependerá de diversos fatores.

Medicare Parte B

A Parte B do Medicare refere-se a coisas como serviços ambulatoriais, raios-X, exames laboratoriais, exames preventivos e consultas médicas e aquelas prostitutas que ainda estão trabalhando ou estão incluídas no plano ativo de seu cônjuge podem atrasar a inscrição do Medicare Parte B sem penalidade, tendo oito meses para começar a pagar depois que eles estiverem fora da cobertura.

A Parte B é necessária para se qualificar para um plano Medicare Advantage.

Parte C e Parte D do Medicare

A Parte C do Medicare é conhecida como Medicare Advantage e essa cobertura de saúde recebe serviços de companhias de seguro de saúde privadas que oferecem esses planos.

A Parte D do Medicare cobre medicamentos prescritos e vacinas, também sendo fornecidos apenas em um plano de seguro privado.