Pato O’Ward: Indycar não precisa competir com a F1, você tem que entrar no ‘barco’ deles e crescer com eles

Mmotorista mexicano Pato O’Ward é um dos principais pilotos agora na série IndyCar após suas grandes atuações em 2022.

Ele começou a série de 2023 como um dos principais competidores pelo título e pretende conquistar uma vaga na Fórmula 1 no futuro.

“É óbvio que o Fórmula 1 a oportunidade existe, mas nunca se sabe, é para isso que existe a corrida. Você tem que ganhar lá”, disse o piloto em entrevista de St. Petersburg, Flórida. Antes do início da temporada, com o Grande Prêmio de São Petersburgo, realizado neste domingo, onde o piloto mexicano terminou em segundo .

Na entressafra, Pato tem feito uma aproximação com o McLaren equipa onde participou em alguns testes com os carros de teste, embora o seu foco ainda esteja nas séries americanas, onde procura dar o salto para o Grande Prêmio.

“Estamos focados na IndyCar e, quando acabar a nossa temporada, aí virão os testes e as oportunidades na Fórmula 1”, explicou sobre sua participação, ao lado do espanhol Alex Palou. e, a partir de setembro, ambos torcerão pelo tradicional time inglês.

O’Ward sobre a identidade da IndyCar

Embora pareça que a IndyCar é uma série “formativa” com vista ao salto para a F1, o piloto de Monterrey, no México, garantiu que este torneio deve procurar uma identidade própria, pois tem características próprias.

“Definitivamente o que a Fórmula 1 tem feito tem sido muito bom. É um erro ser concorrente da F1, não devemos competir com a F1, temos que entrar no ‘barco’ deles e crescer com eles e tentar dar-lhes um desafio” , explicou Pato.