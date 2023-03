Patrick Mahomes e sua esposa Brittany comemoram primeiro aniversário em meio a críticas e elogios

Patrick Mahomes e a esposa dele, Bretanha Mahomesestão no centro das atenções desde que começaram a namorar em março de 2012.

O relacionamento deles resistiu ao teste do tempo e continua a florescer, com o casal comemorando sua primeiro aniversário de casamento sobre 12 de março de 2023.

O casal se casou em Maui, Havaí, cercado por sua família e amigos. Foi um caso romântico e íntimo, com Brittany compartilhando alguns momentos de seu jantar de aniversário em seu Histórias do Instagram.

Em uma de suas postagens, ela exibiu um colar de rosas que tinha um significado especial para o relacionamento deles. Ela escreveu: “Meu colar de rosas ele me deu no altar no dia do nosso casamento, pela rosa que deu início ao nosso relacionamento”.

Desde então, Patrick Mahomes teve um ano de sucesso, liderando o Kansas City Chiefs para Super Bowl LVII e mostrando suas qualidades de liderança como zagueiro.

Ele está entre os zagueiros mais admirados e sua esposa tem sido uma fonte constante de apoio. Apesar de enfrentar críticas, Bretanha Mahomes defende o marido e o relacionamento deles.

Brittany Mahomes rebate comentários sobre o divórcio de Joe Rogan

Recentemente, Joe Rogan fez comentários sobre o casal, o que não agradou Bretanha Mahomes. ela levou para Twitter para revidar os comentários de Rogan, afirmando que “algo sobre homens adultos falando merda sobre a esposa de alguém é muito estranho”. Os comentários de Rogan foram considerados inapropriados e desnecessários, mas a resposta de Brittany mostrou sua lealdade e amor por seu marido.

Bretanha Mahomes também tem falado sobre suas próprias realizações como ex-astro do futebol e seu papel como mãe. Ela compartilhou momentos de sua vida nas redes sociais, mostrando seu amor por sua família e sua paixão pelo fitness. Ela também usou sua plataforma para aumentar a conscientização sobre saúde mental e a importância do autocuidado.

Apesar dos desafios de estar sob os olhos do público, a família Mahomes permanece firme e focada no que mais importa: o amor que sentem um pelo outro. Eles continuam a inspirar outras pessoas com sua história e nos lembram que com amor e apoio, tudo é possível.

Como Patrick Mahomes continua liderando o Kansas City Chiefs à vitória e Bretanha Mahomes continua a apoiá-lo do lado de fora, podemos apenas imaginar o que o futuro reserva para esta dupla dinâmica.