Patrick Mahomes inspira truques no March Madness para ajudar a equipe a avançar

Patrick Mahomes e a Kansas City Chiefs são conhecidos por executar truques com perfeição, o que pode ser a razão pela qual o técnico do Kansas State Jerome Tang atribuiu ao quarterback a inspiração para seu time de basquete no domingo.

O Wildcats do estado de Kansas derrotou o Kentucky Wildcats 75-69 para chegar ao Doce 16 fase do Torneio da NCAAtambém conhecido como Loucura de março.

Durante os segundos finais de ação, três jogadores do Kansas State alinharam-se fora de campo enquanto o jogador dentro de campo ficava à sua direita.

Kentucky parecia confuso com o que estava acontecendo, semelhante a como alguns oponentes do Chiefs se sentem quando enfrentam Mahomes e o técnico principal Andy Reid.

“Na verdade, nós o chamamos de ‘Mahomes'”, disse Tang. “Patrick Mahomes, o quarterback do Super Bowl campeão, Kansas City Chiefs.”

Aqui está Jerome Tang na tela de bolhas do Kansas, inspirada em #Chefes e Patrick Mahomes. pic.twitter.com/h2encevQVD ? PJ Verde (@PJGreenTV) 19 de março de 2023

Kansas State, último time local restante

Esta não é a primeira vez que Tang usa a jogada vista contra o Kentucky, que serve essencialmente como uma tela dupla para perder mais alguns segundos antes de sofrer uma falta.

Também é usado para colocar a bola dentro de campo para um determinado jogador no momento crítico de uma disputa acirrada.

A peça em questão foi usada pela primeira vez por Ursos Baylor treinador principal Scott Drew quando Tang era seu assistente.

Kansas State é o último programa que resta de Kansas ou Missouri no Torneio da NCAA de 2023, depois de ambos KU e Mizzou foram eliminados no segundo turno.