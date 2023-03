Patrick Mahomes tem o “efeito Brady” e os WR’s estão tentando jogar com ele no Chiefs

Patrick Mahomes já tem uma carreira digna do Hall of Fame, apesar de ter sido convocado há apenas seis anos e jogar apenas cinco temporadas como titular, com cinco jogos consecutivos Jogos do campeonato da AFC hospedado em Estádio Arrowhead e três Super Bowl aparições, podendo mostrar duas Troféus Vince Lombardi.

Jogadores da NFL estão tentando jogar com Patrick Mahomes

Não deveria ser uma surpresa que os wide receivers de toda a liga adorassem jogar com ele no Cidade de Kansasmesmo que isso signifique ganhar um pouco ou muito menos dinheiro garantido em seus contratos, o que significa que a equipe pode se beneficiar disso e adicionar mais armas, com Mahomes’ contrato também sendo amigo da equipe agora, já que ele não está entre os zagueiros mais bem pagos da liga.

James Palmer de Rede NFL está relatando que vários jogadores, especialmente wide receivers, entraram em contato Patrick Mahomes na esperança de que sua contribuição ou opinião pudesse virar um acordo a seu favor para se tornar chefes jogadores, com eles “explodindo o telefone de Patrick Mahomes”.

“Pelo que entendi, os caras ligaram para ele durante toda a entressafra dizendo: ‘Posso ir para Kansas City? Posso ir jogar com vocês?’ Tipo, isso é uma coisa real que está acontecendo”, expressou Palmer.

Isso acontecia durante de Tom Brady longo mandato com o Patriotas da Nova Inglaterra como zagueiro e talvez estejamos vendo outra lenda sendo escrita com Patrick Mahomes e a chefes.