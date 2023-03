Patrimônio líquido de 50 Cent: milhões em centavos: como o rapper perdeu sua fortuna e pediu falência

CUrtis James Jackson III, mais conhecido como 50 centavos é conhecido como um rapper, produtor, ator e empresário americano que alcançou o sucesso ao longo de sua carreira. Desde que foi descoberto pelo Dr. Dre e pelo Eminem, 50 centavos disparou para o estrelato e uma história de origem semelhante a um gângster que imediatamente atraiu as massas. Ele nasceu em 6 de julho de 1975 em Queens, Nova York. No entanto, ele foi criado no sul da Jamaica por sua falecida mãe, Sabrina. Ela costumava ser traficante de drogas e morreu quando Curtis tinha apenas 8 anos. A partir desse momento, 50 Cent foi criado por sua avó.

Essa vida difícil que ele viveu durante seus primeiros anos foram os que quase o mataram quando ele já era famoso. Ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato em que foi baleado várias vezes no corpo. Isso foi mais do que suficiente para criar uma persona em torno dele que oferecia uma imagem de bandido para a população em geral. Ao longo de sua carreira, Curtis Jackson III gerou cerca de meio bilhão de dólares, mas teve sérios problemas financeiros em 2015. Foi nessa época que 50 Cent quase desapareceu do mapa.

50 Cent declara falência

Em 13 de julho de 2015, 50 Cent entrou com pedido de proteção de falência pessoal do Capítulo 11. Isso aconteceu no tribunal de falências dos EUA em Hartford, Connecticut, porque ele é residente dessa área. Naquela época, 50 morava na antiga mansão de Mike Tyson e afirmava ter dívidas de valores iguais ao valor de todos os seus bens. Ele precisava fazer isso para pagar um processo de Lavonia Leviston, que o acusou de liberar intencionalmente uma fita de sexo onde ela aparece.

Depois de passar por isso, Jackson se recuperou e continuou ganhando dinheiro com muitos empreendimentos diferentes. Sua maior jogada de negócios foi quando ele negociou uma participação minoritária na Vitamin Water. Se ele não tivesse entrado com pedido de falência, ele valeria centenas de milhões. Mas agora, 50 Cent vale $ 40 milhões.