Patrimônio líquido de Cardi B: quanto dinheiro faz e como ela mesma fez sua enorme fortuna?

Cardi B é um rapper americano, empresário, estrela de reality show, produtor e ativista nascido em Manhattan, Nova York sobre 11 de outubro de 1992 sob o nome Belcalis Marlenis Almnzar.

Cardi B era uma stripper com apenas 19 anos

Cardi B trabalhou como stripper quando ela era apenas 19 anos de idadecom ela descrevendo a experiência como positiva, apesar da pouca idade.

“Realmente me salvou de muitas coisas. Quando comecei a me despir, voltei a estudar”, mas ela frequentava o Borough of Manhattan Community College até finalmente desistir para seguir sua carreira no ramo de entretenimento.

Ela agora vai no OnlyFans plataforma para fazer upload de conteúdo, com suas assinaturas ajudando Cardi B ganhar vários milhões de dólares por ano com esse empreendimento.

Patrimônio líquido de Cardi B

A fama mundial de Cardi B garantiu a ela uma fortuna importante, especialmente quando se leva em consideração os direitos de seu catálogo musical, que deve valer mais de $ 50 milhões.

O patrimônio líquido de Cardi B é estimado em $ 80 milhões de dólaresgraças principalmente ao seu catálogo de músicas, mas também devido aos seus empreendimentos comerciais e também por ser uma influenciadora de mídia social com mais de 100 milhões de seguidores no Instagram, outros 10 milhões TikTok fãs e cerca de 40 milhões de streams no Spotify e YouTube.

Cardi B’s anel de noivado é supostamente avaliado em $ 550.000 dólares.