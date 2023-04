Patrimônio líquido de Ewan McGregor: Qual é a fortuna do ator que interpretou Obi-Wan Kenobi?

Sator escocês Ewan McGregor tem feito parte do zeitgeist cultural durante a maior parte das últimas três décadas, ele teve sua grande chance em de Danny Boyle ‘Trainspotting‘ filme. Depois disso, ele criou uma carreira verdadeiramente extraordinária para si mesmo. Desde muito jovem, McGregor foi incentivado a buscar suas habilidades de atuação por seus próprios pais e, assim, iniciou sua carreira como ator. Em 1988, começou a estudar Artes Dramáticas na Guildhall School of Music and Drama em Londres e conseguiu seu primeiro pequeno papel na série ‘Lipstick on your collar’ de 1993. Dois anos depois, Danny Boyle o escalou para seu grande papel como protagonista em ‘Trainspotting’.

O grande salto de McGregor para hollywood aconteceu quando George Lucas estava fazendo audições para sua trilogia prequela de Star Wars e o escalou como um jovem Obi wan Kenobi. Daquele momento em diante, ele passou a trabalhar com muitos dos maiores diretores de sua época, como Baz Luhrmann, Tim Burton, William Del Toro, Ron Howard, Ridley Scott, Michael Bay, Roman Polanski, Steven Soderbergh, e muitos mais. Nos últimos anos, ele desenvolveu um relacionamento próximo com a Disney e trabalhou em vários projetos com eles. No entanto, ele voltou ao seu papel como Obi-Wan Kenobi na série como o personagem principal.

Quanto vale Ewan McGregor?

De todos os seus diferentes papéis no cinema e na televisão, Ewan McGregor tornou-se um milionário e vale cerca de US $ 25 milhões. Ao contrário de outras grandes estrelas do cinema, o escocês ator gosta de ficar quieto sobre seus empreendimentos comerciais. Não que ele não tenha, mas gosta de privacidade nesse aspecto. Sua fortuna também foi cortada pela metade depois que ele chegou a um acordo de divórcio quando se separou de sua então esposa, Eve. Em termos dos filmes de maior sucesso dos quais ele fez parte, o papel de McGregor em ‘A ameaça fantasma‘ foi fundamental para o filme arrecadar cerca de US $ 1,027 bilhão nas bilheterias mundiais.