Patrimônio líquido de Gracie Hunt: Quanto vale a filha do dono dos Chiefs e FC Dallas e Pageant Queen

Grace Hunt, a filha de 23 anos Clark Hunt, o co-proprietário, CEO e presidente da NFL equipe Kansas City Chiefstem um patrimônio líquido de cerca de $ 3 milhõesa partir de 2023. Gracie, que também é filantropa e modelo, ganhou o Miss Kansas EUA coroa em 2021.

Gracie é apaixonada por se tornar uma influenciadora de beleza e continuar suas atividades filantrópicas. A mãe dela, Algemas Taviaé ex Miss Kansas EUA vencedor do concurso. Gracie tem dois irmãos, Caça Ava e Knobel Huntque também são futuros herdeiros do Kansas City Chiefs franquia.

Quanto dinheiro vale a família Hunt?



A família de Gracie é uma das mais ricas dos Estados Unidos, com um patrimônio líquido de $ 2 bilhões. Seu avô, Lamar Huntfundou a Liga de Futebol Americano (AFL) e a Liga Principal de Futebol (MLS). O pai de Gracie e sua Grupo Desportivo de Caça são grandes investidores no Kansas City Chiefs franquia e também possui o MLS lado FC Dallas.

Embora gracie não está diretamente envolvida em investimentos, ela faz parte do Grupo Desportivo de Caça. Ela mora com sua família em uma luxuosa mansão em Dallas, Texas, e também possui uma luxuosa suíte no topo do Estádio Arrowhead no Missouri, que tem seis quartos e uma vista perfeita para assistir ao vivo Kansas City Chiefs jogos.

Gracie Hunt vence Miss Kansas EUA

Gracie Hunt foi coroada Miss Kansas EUA 2021. O anúncio foi feito pelo concurso em sua página do Instagram, onde Hunt expressou sua gratidão pela oportunidade de representar o Kansas.

Hunt anunciou sua entrada no concurso em fevereiro daquele ano e atualmente está buscando um Mestrado em Gestão Esportiva na Universidade de Kansas. Apesar de sua paixão por esportes, Hunt nunca considerou participar de concursos até que sua carreira no futebol terminou devido a uma grave concussão.

O concurso parabenizou Gracie nas redes sociais, dizendo que eles sabem que ela deixará o Kansas orgulhoso. A vitória de Hunt é uma prova de seu talento, trabalho duro e dedicação.