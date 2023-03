Pau Gasol viverá para sempre ao lado de Kobe Bryant quando o Lakers aposentar sua camisa #16

Tele Los Angeles Lakers estão ao lado do Boston Celtics, as franquias mais célebres do NBAentão o fato de terem aposentado para sempre a camisa 16 de Pau Gasol, pendurando-a ao lado de Kobe Bryanté mais uma prova de como o espanhol foi um jogador sensacional e impactante, especialmente quando foi peça chave nos bicampeonatos da equipe em 2009 e 2010.

Vanessa Bryant faz Pau Gasol e LA chorarem com vídeo de Kobe BryantTW/@Lakers

Vanessa Bryant deu a Pau Gasol uma surpresa emocionante

O Lakers venceu o jogo desta terça-feira contra Gasol’s primeira equipe no NBAo Memphis Grizzliespara homenageá-lo e aposentar sua camisa #16 no intervalo, e Vanessa Bryant,de Kobe Bryant viúva e amiga do espanhol que apresentou o momento para ele.

“Isso significa muito e, obviamente, com Kobe lá em cima, apenas acrescenta algo significativo, poderoso, triste, feliz, doloroso e alegre. São muitas coisas.”

A história inspiradora de Pau Gasol

Pau Gasol então disse que, quando era jovem, nunca imaginaria que o Lakers um dia aposentaria sua camisa.

“Tem sido uma honra vestir esta camisa, jogar por esta franquia e ajudar este time. … Eu nunca em um milhão de anos teria acreditado que um dia como este poderia chegar. Isso apenas diz para você nunca dizer nunca. Apenas esforce-se todos os dias para ser o melhor que você pode ser.”