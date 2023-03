Pedro Pascal brinca que tem 12 doses de café expresso e brinca com TikTok viral

Pedro Pascal gosta de sair TODO quando se trata de seu café … e também quando se trata de se divertir um pouco com os TikTokers que não conseguem acreditar na quantidade de cafeína que ele tem correndo em suas veias.

Os fotógrafos conversaram com a estrela de “The Last of Us” enquanto ele fazia um café na quarta-feira em Los Angeles e, naturalmente, eles tiveram que perguntar o que havia em sua xícara … considerando que há um TikTok viral por aí alegando que ele recebe 6 fotos de expresso em seu café gelado!!!