Pele ressecada? Veja dicas! – Notícias Concursos

Lidar com a pele ressecada é um desafio para muita gente. A sensação de dor e desconforto, que os casos mais avançados podem causar, prejudica o bem-estar e afeta, inclusive, a autoestima da pessoa. Por isso, reunimos dicas que podem ajudá-lo a enfrentar essa situação. Confira abaixo.

Dicas para lidar com a pele ressecada

A pele ressecada pode ser causada por uma série de fatores. Pode haver relação com a rotina de cuidados, com os hábitos de ingesta de água, entre outras situações. Por isso, além de considerar a implementação de hábitos saudáveis na rotina, lembre-se de também conversar com um dermatologista para compreender, de fato, o que pode estar acontecendo com a sua pele, ok?

Assim, ele poderá prescrever produtos que ajudem a hidratar da forma correta e você poderá ficar mais satisfeito.

Dito isso, vamos às dicas para lidar com a pele ressecada no dia a dia:

1. Beba mais água

A ingestão de água pode estar em falta, ocasionando o aparecimento dos sintomas de pele ressecada. Afinal, muitas pessoas pensam que a hidratação da pele deve ser feita apenas de fora para dentro, com a aplicação de cosméticos. Porém, muito da nossa saúde cutânea está envolvido com aquilo que comemos e bebemos no dia a dia.

Por isso, considere ingerir mais líquido para poder manter a saúde da sua pele sempre em dia.

2. Avalie o sabonete que você usa

Às vezes, um dos motivos pelos quais a sua pele está ressecando muito é o uso inadequado de sabonete. Isso porque, alguns sabonetes, que não são desenvolvidos para a pele do rosto, podem ser muito fortes para esse tecido que é mais sensível. Logo, o excesso de fragrâncias e de componentes químicos podem estar ressecando a sua pele.

3. Umidifique o ar do ambiente

Ambientes nos quais o uso do ar condicionado é incessante, o ar costuma ficar mais seco. Esse ressecamento do ar também pode impactar a hidratação da pele. Sendo assim, investir em umidificadores pode ser uma excelente alternativa para manter a saúde cutânea e a beleza da sua pele.

4. Tome banhos mornos ou frios

Os banhos quentes podem prejudicar a saúde da pele, impactando a hidratação. Assim sendo, se você tem o costume de lavar a pele com água muito quente, considere mudar esse hábito para poder diminuir o ressecamento. O ideal é que a água seja no máximo morna e, sempre que possível, fria.

5. Use um hidratante adequado

Por fim, considere usar um hidratante que seja específico para pele ressecada. Não use qualquer produto que vir pela frente. Pois se você usar um hidratante para pele oleosa, por exemplo, poderá piorar a situação.

Fique sempre atento às embalagens dos cosméticos e às recomendações do fabricante e de especialistas, para não cair no equívoco de usar algo que mais causa efeito rebote do que ajuda.

E na dúvida, converse com um dermatologista para aprender a lidar com a sua pele ressecada. Boa sorte!