Penedo é selecionada no programa nacional de Destinos Turísticos Inteligentes

Assessoria SETUR

Conquista faz parte do Programa Turismo Futuro do Brasil, que é uma realização do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em parceria com o Sebrae Nacional

A cidade de Penedo foi selecionada e, agora, passa a integrar o Programa Turismo Futuro do Brasil, uma iniciativa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) realizada em parceria com o Sebrae para apenas 12 municípios do Brasil

O principal intuito é apoiar os municípios selecionados com a elaboração de instrumentos de planejamento e a implementação de ações para o fortalecimento e consolidação de estratégias dos Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).

O programa Turismo Futuro do Brasil foi lançado em setembro do ano passado e seu edital estabelece premissas como oportunizar a participação dos municípios incluídos no Mapa do Turismo Brasileiro 2022 do Ministério do Turismo (MTur); proporcionar a representatividade das cinco regiões brasileiras entre os destinos selecionados para o apoio; e selecionar destinos com perfis distintos, de pequeno, médio e grande porte.

Para Jair Galvão, secretário de Turismo de Penedo, o resultado é de fundamental importância para o desenvolvimento do turismo de Penedo como um destino que usa tecnologia, inovação e sustentabilidade a favor desse setor econômico.

“É um grande privilégio para Penedo ser selecionado entre apenas doze vagas direcionadas a todo o Brasil, sendo um dos três municípios escolhidos do Nordeste, dos quais dois são capitais, Recife-PE e São Luís-MA”, afirma, com razão, o gestor da pasta criada pelo Prefeito Ronaldo Lopes justamente para impulsionar a atividade geradora de emprego e renda.

Jair Galvão explica que a seleção de Penedo no projeto Turismo Futuro do Brasil “demonstra a capacidade técnica, o empenho da Secretaria Municipal de Turismo e a determinação do Prefeito Ronaldo Lopes para desenvolver e fortalecer o turismo como atividade econômica para toda a população”.

Na prática, a inclusão de Penedo no seleto grupo significa acesso às metodologias internacionais utilizadas para melhor aproveitamento de informações e tecnologia, com sustentabilidade, no desenvolvimento de políticas públicas e projetos.

Além de Penedo, foram selecionados os municípios de Pirenópolis (GO), Bonito (MS), São Luís (MA), Recife (PE), Novo Airão (AM), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), llhabela (SP), Paraty (RJ), Curitiba (PR) e Bombinhas (SC).

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da Setur