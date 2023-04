Penedo oficializa candidatura à rede mundial de Cidades Criativas

Secom PMP

O som dos pífanos anuncia: Penedo torna-se, oficialmente, candidata a fazer parte do seleto grupo mundial de Cidades Criativas, rede desenvolvida pela Unesco para incentivar a colaboração e produção da economia criativa.

A manifestação tradicional que remete aos festejos de Bom Jesus dos Navegantes abriu a 1ª Jornada Criativa de Penedo, realizada nesta sexta-feira, 31, no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, o antigo Cine São Francisco.

A recuperação do maior e mais moderno cinema do Nordeste de sua época, inaugurado em 1959, foi destacada pelo Prefeito Ronaldo Lopes em seu discurso. O investimento é um dos pontos favoráveis a Penedo no processo de avaliação das cidades concorrentes no edital cujo resultado será divulgado em outubro.

Penedo aposta seu potencial no cinema para ingressar na rede Cidades Criativas, unindo passado, presente e futuro para estar ao lado de Santos-SP, parceiro da empreitada que também é apoiada por Recife-PE, João Pessoa-PB, Campina Grande-PB, Salvador-BA e Fortaleza-CE, as cidades nordestinas já inseridas.

Já o município paulista é o único do Brasil habilitado no segmento cinema entre os 12 do país que integram a rede da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

Outro dado relevante citado por Ronaldo Lopes na solenidade diz respeito ao Cine Penedo, em obras e com última parcela do BNDES liberada para atender o projeto da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) de instalar o pólo produtor de audiovisual.

A parceria Prefeitura de Penedo, Ufal, Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco e Governo de Alagoas é responsável pelo Circuito Penedo de Cinema, evento que realiza cinco festivais simultâneos e avança para sua 13ª edição em 2023.

Além da Ufal e da Prefeitura de Penedo, o trabalho que visa impulsionar o desenvolvimento do município que respira economia criativa tem apoio do Governo de Alagoas, do Sebrae, do Iphan, do Ifal, do Banco do Nordeste, da Fundação Casa do Penedo, do Fórum Setorial do Audiovisual Alagoano e da Associação de Turismo e Economia Criativa de Penedo.

Todas essas instituições assinaram o protocolo que oficializa a candidatura do município que se prepara para mais esse avanço. E ainda que o resultado do edital não seja o esperado, Penedo já pode comemorar.

“O mais importante já está sendo feito que é esse processo de conscientização sobre a importância da economia criativa para vocês”, frisou Eduardo Barroso, especialista na rede Cidades Criativas e colaborador do município no trabalho iniciado em 2022.

Ele frisou ainda que a definição por determinado segmento não significa que a cidade vai atuar somente naquele que gerou sua inclusão, será o ‘cartão de visita’ que abre as portas para culinária, música, literatura, design, artes midiáticas, artesanato e artes populares.

Diante do público repleto de estudantes das redes pública municipal e estadual, o Secretário de Turismo de Penedo afirmou que Penedo já é uma cidade criativa. “O que queremos e estamos trabalhando para que isso aconteça é fazer com que o setor da economia criativa se torne um importante gerador de emprego e renda no município”, ressaltou Jair Galvão.

A 1ª Jornada Criativa de Penedo abriu espaço para exposição de artesãos locais e fotógrafos, representados por James Dantas, Kamylla Feitosa, Matheus Santos e Bruno Vieira, todos prestigiados por Ronaldo Lopes e Guilherme Lopes, Secretário Executivo da Secretaria de Saúde de Alagoas.

A programação do evento encerrado no início da noite esclareceu aspectos da economia criativa e da rede da Unesco por meio de especialistas convidados e apresentou o vídeo oficial do lançamento da Cidade dos Sobrados ao lugar que já é seu.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte