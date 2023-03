Penedo participa do Encontro das Cidades Criativas Brasileiras da UNESCO, em João Pessoa

Assessoria SETUR

A cidade de Penedo participou do 5º ECriativa – Encontro da Rede Brasileira de Cidades Criativas da UNESCO. O evento reuniu as doze cidades que fazem parte da Rede de Cidades Criativas, e aconteceu na Casa Fiep, em João Pessoa.

O secretário de Turismo Jair Galvão e a assessora Técnica da Setur Karlinne Cordeiro foram os representantes de Penedo no evento. O principal objetivo foi de propor, debater e programar as atividades de cooperação que serão empreendidas pelas cidades criativas da UNESCO, no Brasil, durante todo o ano.

“Foi um momento bastante proveitoso, com muita troca de experiências e de conhecimentos que podem e irão contribuir para o desenvolvimento da economia criativa em Penedo. Além disso, fortalece Penedo como candidata a integrar a rede mundial da UNESCO, que abre edital em 2023”, explicou o gestor da SETUR.

Apesar de ainda não integrar oficialmente a rede, Penedo desenvolveu uma ação cooperada com as cinco cidades do Nordeste (Fortaleza, João Pessoa, Recife, Campina Grande e Salvador), direcionada à divulgação da economia criativa para jovens e crianças de todo o Brasil, através de vídeo motivador e da gamificação.

A ação foi destaque nas apresentações do dia, com a proposta de ser replicada para as outras cidades que fazem parte da rede para todo o Brasil.

“É de suma importância Penedo estar participando do 5º ECriativa, mesmo ainda estando em processo de candidatura. Foi uma honra ser convidada e mostrar a nossa cultura e economia, participando do vídeo Sotaque Nordestino, que foi produzido pelas cidades nordestinas junto com Penedo, fortalecendo ainda mais o apoio”, disse Karlinne Cordeiro.

Vale lembrar que a candidatura de Penedo na Rede Cidades Criativas será oficialmente lançada no dia 31 de março, durante a 1ª Jornada Criativa de Penedo, no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto.