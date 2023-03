Penedo sedia capacitação regional do Departamento Estadual de Hanseníase

Assessoria SEMS Penedo

A Prefeitura de Penedo se destaca pela assistência que presta à população, inclusive na área de saúde. Prova disso é que o município sediou nesta terça-feira (1º) uma capacitação regional para médicos e enfermeiros ministrada pelo Departamento Estadual de Hanseníase, setor vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

O evento realizado no auditório da Casa de Aposentaria tem apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) e abrange profissionais de todos os municípios da 6ª região de saúde Alagoas, formada por Jequiá da Praia, Coruripe, Feliz Deserto, Piaçabuçu, Penedo, Igreja Nova, Porto Real do Colégio e São Brás.

A atualização teórica sobre tratamento da hanseníase, inclusive sobre a legislação em vigor, deu início a capacitação que no próximo dia 8 de março terá as atividades práticas, quando os profissionais terão contado com os casos clínicos registrados em Penedo.

O município tem vários casos diagnosticados de hanseníase, com sucesso no tratamento, o que ajudará nas atividades que poderão ser replicadas para disseminar as práticas exitosas da Secretaria Municipal de Saúde no atendimento a esses pacientes.

“Além de estar localizado no ponto central da 6ª região de saúde, Penedo é referência por ter casos de hanseníase para auxiliar na prática do curso. Nós temos um centro de referência da doença, com médica especialista para atender esses pacientes e dar continuidade nas necessidades, seja em tratamento ou reação hansênica”, explica a Superintendente da Vigilância em Saúde da SEMS, Jamilla Gabriela Santos Peixoto.

Texto Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves